Porfirije: Ako postoji dobra volja, može se pronaći put za zajednički život Srba i Albanaca

Partijarh Srpske pravoslavne crkve (SPC) Porfirije ocenio je danas da ako postoji dobra volja, može se pronaći put za zajednički život Srba i Albanca na Kosovu, kao i da se može pronaći put koji vodi u okvire u kojima za svakoga ima mesta.

„U ovom trenutku, bez obzira što mi je bilo zabranjeno da odem na Kosovo, ja sam pre svega siguran, a uveravam u to svu braću i sestre na Kosovu, da ću ne čekajući mnogo biti sa njima tamo i da ću se sa njima moliti Bogu“, rekao je Porfirije novinarima u Patrijaršiji, nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Kazao je da ne želi da udje u to šta su gradjanska prava i verske slobode, ali istakao da je Pećka patrijaršija za SPC isto što je Vatikan za Rimokatoličku crkvu.

„Zamislite sada da neko bez ikakvog razloga sa nekakvim najblaže rečeno komičnim obrazloženjima, samo zato što mu se može, zabrani papi da udje u Vatikan i udje u Lateran“, rekao je patrijarh.

Upitao je da li postoji ijedan poglavar bilo koje verske zajednice da ne može da poseti svoj narod i svoje vernike i koji „ne može da udje u svoju kuću“, ističući da je Pećka patrijaršija imovina SPC.

Ocenio je da je takva zabrana besmislena, apsurdna i iracionalna i apelovao na one koji mogu da utiču na donosioce odluka u Prištini, poput odluke „da se patrijarhu zabrani da ode svojoj kući“.

Porfirije je dodao da je ponovio i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi Srbije da učine sve da se sačuva mir.

„Ne daj bože da dodje do oružanog sukoba, jer oni nikom dobro doneti neće. U isto vreme to molim i one koji imaju vlast u Prištini, a jednako molim i velike sile i institucije političke koje donose odluke u centrima moći“, kazao je on.

Ocenio je da je situacija na Kosovu „veoma, veoma ozbiljna“.

„Tenzije su dosegle tačku iz koje mogu da se otvore putevi koje niko od nas ne želi i koji nas ne bi odveli u bilo šta što bi nam donelo ne samo mir, nego i kakvu takvu ravnotežu“, naveo je Porfirije.

Rekao je da je jučerašnji dan, kada mu je zabranjen ulaz na Kosovo, za njega bio tužan, ali u isto vreme i za mnoge tamošnje ljude i sveštenstvo, koji su, kako je dodao, očekivali da on dodje u okviru svojih redovnih programa, pre svega u Pećku patrijaršiju.

„Da se u ovim teškim trenucima zajedno sa njima pomoli Bogu za sve naše ljude kojima nimalo nije lako na Kosovu i Metohiji, koji stradaju, za mir u svetu, ali pre svega za suživot i za mir izmedju Albanaca i Srba“, istakao je Porfirije.

Prema njegovim rečima, Srbi na Kosovu žive 15 vekova, a četiri ili pet vekova Albanci i Srbi žive zajedno na tom prostoru uz ocenu da jedni druge samo medjusobnim naporima mogu bolje razumeti, iako vekovima žive zajedno.

(Beta)

