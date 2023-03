Porodice: Vučićev odnos prema zločinu u ’Pandi’ je surov i bezobrazan

Roditelji mladića ubijenih u pećkom kafiću „Panda“ krajem 1998, saopštili su danas da ih ni posle dva javna obećanja, u poslednjih mesec dana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić nije pozvao na razgovor.

Vučić je 11. januara rekao da će porodice primiti do kraja januara, a u utorak 28. februara je na RTS-u kazao da će roditelje ubijenih mladića primiti u „četvrtak ili petak“.

Lazar Obradović, otac ubijenog Ivana, rekao je agenciji Beta da će proći još mnogo četvrtaka, a da predsednik Srbije neće ispuniti obećanje.

„Od 2017. godine podneli smo više od deset pismenih zahteva za razgovor s predsednikom Vučićem i nijednom nismo dobili odgovor. Sada je predsednik dva puta javno obećao da će nas primiti, ali poziv nismo dobili. On očigledno izbegava susret s nama, jer bi morao da kaže odakle mu saznanja da našu decu nisu ubili Albanci. Mi, posle svega, više ne sumnjamo da je u pitanju državni teror i tražimo da se otkrije ko su bili nalogodavci, organizatori i izvršioci zločina u Peći“, kazao je Obradović.

Ne očekujemo od Vučića da nam saopšti detalje, dodao je Obradović, „ali mora da nam kaže ko stoji iza ubistva naših sinova jer on to sigurno zna“.

„Vučić se odnosi prema nama, roditeljima, kao prema nekim trećerazrednim građanima. Njemu kao da nije bitno to što je stradalo šest nevinih dečaka“, istakao je Obradović.

Sanja Stanojević Sibinović, sestra ubijenog Zorana Stanojevića, kazala je Beti da se Vučić „igra“ s porodicama stradalih mladića i da „ta istina kojom nas predsednik plaši ne može da bude strašnije od one koju smo preživeli“.

„Imam utisak da je Vučić, kada je 28. decembra 2013. godine rekao da decu u ‘Pandi’ nisu ubili Albanci i da ćemo biti zgroženi kada se bude saopštila istina, zapravo nekome poslao poruku da zna šta se desilo. I od tada on krije svoja saznanja, a s vremena na vreme pomene ‘Pandu’ kako bi skrenuo pažnju s nekih drugih dešavanja“, ocenila je Stanojević Sibinović.

Po njenim rečima, odnos Vučića prema zločinu u „Pandi“ i porodicama ubijenih dečaka je „surov i bezobrazan“.

„On zna nešto, ali izbegava da to kaže porodicama. To je surovo i bezobrazno. Sve što je do sada Vučić izjavljivao o ‘Pandi’ bilo je promišljeno. Njegovo ponašanje predstavlja mučenje za porodice, on mora da nam kaže tu surovu istinu ili da kaže da ništa ne zna, a ne da nas izbegava. Ja znam da su moj brat i njegovi drugari ubijeni samo zato što su Srbi“, naglasila je sestra ubijenog mladića.

Zvonko Gvozdenović, otac ubijenog Vukote, rekao je Beti da porodice neće odustati od traganja za istinom o zločinu u „Pandi“.

„Ne očekujem da će Vučić primiti porodice na razgovor, iako je to dva puta javno obećao. Vučić je o svojim saznanjima trebao da u svojstvu građanina obavesti Tužilaštvo za organizovani kriminal, gde je započeta istraga o zločinu u ‘Pandi’. On to nije uradio i samim tim je počinio krivično delo. Očigledno je da se vode velike igre između državne bezbednosti i političke vlasti“, ocenio je Gvozdenović.

Kada se desio zločin u „Pandi“, dodao je Gvozdenović, skoro ceo vrh državne bezbednosti je bio u Peći i na Kosovu.

„Ne može niko da me ubedi da državna bezbednost nije upućena u zločin u ‘Pandi'“, naglasio je Gvozdenović.

Pre 25 godina, 14 decembra 1998, oko 20 časova, dvojica maskiranih napadača otvorili su paljbu iz automatskih pušaka na goste kafića „Panda“, među kojima je najviše bilo pećkih gimnazijalaca.

Ubijeni su Ivan Obradović (15), Zoran Stanojević (18), Vukota Gvozdenović (16), Svetislav Ristić (18), Ivan Radević (24) i Dragan Trifović (18).

Vladimir Lončarević (18) je teško ranjen, dok su lakše ranjeni Mirsad Šabović (34) i Nikola Rajović (18).

Nekoliko dana posle zločina, Državna bezbednost je uhapsila i osumnjičila grupu Albanaca, ali su oni ubrzo pušteni iz pritvora zbog nedostatka dokaza.

Istraga o ovom zločinu je pokrenuta tek 12. maja 2016. u Tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.

Sve do 28. decembra 2013. porodice ubijenih dečaka i javnost su bili uvereni da su taj zločin počinili pripadnici tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK).

Međutim, tadašnji prvi potpredsednik Vlade Srbije i šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti Aleksandar Vučić je na TV Pink rekao: „Zločin u ‘Pandi’ nisu počinili Albanci kako smo to do sada verovali. Javnost će biti zgrožena kada se bude otkrila istina“.

Vučić je kasnije rekao novinarima da je gotovo siguran da zna šta se desilo u „Pandi“, ali da ne postoje dokazi i da istražni organi Srbije ne mogu da se „ponose“ kako su sproveli istragu.

