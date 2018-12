Poruka Amerike: Sporazum Beograda i Prištine mora da se postigne 2019.

Američki ambasador u Prištini Filip Kosnet smatra da 2019. mora da bude godina sveobuhvatnog sporazuma.

On naglašava da od SAD nema „blanko čeka“ za bilo koje rešenje.

„Ako se odnos izmedu Srbije i Kosova ne poboljša, postaće još gori. Zaista ne postoji opcija da se zadrži status kvo“, kaže Kosnet za Kossev.

On naglašava da SAD želi da vidi „kreativan sveobuhvatni sporazum izmedu dve zemlje“ koji mora da uzme u obzir brige i sigurnost Srba na KiM i da to ne može da se ignoriše.

„Što se tiče pitanja o granicama — korekciji, zameni teritorija i svega toga, politika Sjedinjenih Država je dosledno bila da mi nemamo neki željeni ishod. Ne pokušavamo da napišemo to kako bi trebalo da izgleda sporazum izmedu Kosova i Srbije“, kaže Kosnet.

U interesu Sjedinjenih Država je da vide mir, prosperitet i pravdu na Kosovu, u Srbiji i svim zemljama regiona, navodi on.

Na konstataciju novinara da mnogi strahuju da ukoliko to rešenje bude bila ideja bilo kakvog etničkog razgraničenja ili razmene teritorija, što će biti ime za etničku podelu, to neće biti trajni mir, već da će izazvati produbljivanje krize u celom regionu on kaže:

„Mislim da ako dve vlade pronadu rešenje koje je prihvatljivo za gradane obe zemlje, koje dovodi do poboljšanja naših ciljeva mira, prosperiteta, pravde za obe zemlje za ovaj region, Sjedinjene Države ce to pozdraviti. Mi ne ‘ispisujemo blanko cek’, što znači da ne kažemo da će Sjedinjene Države podržati sve o čemu se te vlade slože i to je važna stvar. Ponavljam, optimista sam da će nakon ovog teškog posla dve vlade doneti obostrano koristan sporazum koji cemo želeti da podržimo, ali ne možemo reci hipotetski dok ga ne vidimo.“.

Takođe naglašava da SAD ne vide alternativu dijalogu.

Upitan kako kometariše nagoveštaj promene u stavu prema taksama koji je izneo Tačijev savetnika, Kosnet kaže da američka vlada smatra da bi pozitivan korak bio ukoliko bi kosovska vlada u ovom trenutku suspendovala carine, kao sredstvo za kreiranje zamaha, kako bi proces dijaloga napredovao.

Na pitanje šta je njegova poruka kosovskim Srbima, Konset kaže da misli da bi bilo koji efektivni sveobuhvatni sporazum izmedu dve zemlje mora da uzme u obzir zabrinutost i sigurnost Srba na Kosovu.

„Iskreno mislim da je to prilično očigledno. To ne možete da ignorišete. Svakako razumem zašto su neki kosovski Srbi nervozni što bi mogao da se pojavi sporazum koji neće u potpunosti da odražava njihove brige i rešava njihove potrebe. Razumem to. Reći ću da Sjedinjene Države čvrsto veruju da prava i bezbednost kosovskih Srba i drugih manjinskih zajednica moraju da budu zaštićeni. To nam je veoma važno“, ističe Kosnet.

Upitan da li isključuje nasilje u narednoj godini na Kosovu, on kaže da se tako nešto ne može isključiti kada su političke tenzije i emocije visoke.

On misli i da ljudi koji su predložili da Srbi izbegavaju policiju i snage bezbednosti, prave veliku grešku.

Dodao je i da su SAD u potpunosti posvećene Specijalnom sudu.

„Verujemo da je njegovo delovanje važno za pravdu za građane Kosova, i verujemo da on funkcioniše na profesionalan nacin. Naše je mišljenje da ljudi koji su pozvani u Specijalni sud da im pomognu u njihovim istragama, treba da saraduju. I znate, ima ljudi, postoje političke licnosti na Kosovu koje su otišle u Hag, koje su predstavile svoju odbranu, koje su očistile svoje ime i koje su se vratile na Kosovo. To je ono što volimo da vidimo. Mislimo da sistem funkcioniše“, zaključuje Kosnet.

(Sputnjik)