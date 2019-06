Poruka Čepurina Srbima pred njegov povratak u Moskvu

Mislim da Srbija ima mnogo onih koji joj ne žele dobro. Ono što se sad dešava je pokušaj da se preko unutrašnjih sredstava, preko stvaranja grupa i podelom srpske zajednice Srbija primora na kapitulaciju, i to u uslovima koji nikako ne odgovaraju srpskim interesima.

Ovo je ekskluzivno izjavio odlazeći ambasador Ruske federacije u Srbiji Aleksandar Čepurin u oproštajnom razgovoru sa glavnom urednicom Sputnjika Ljubinkom Milinčić, pred njegov povratak u Rusiju. Objavljujemo deo intervjua koji će u celosti, sa video reportažom, biti večeras na našem sajtu.

Često mi postavljaju pitanje, šta će Rusija učiniti ukoliko Srbiju neko napadne…

— Srbija se štiti, na veoma civilizovan način, mirno, što je i ispravno, jer je na bilo koji drugi način to teško. Ne daj Bože rata, mi to ne želimo. Ali, ipak, treba štititi interese, potrebno je jačati odbrambenu sposobnost, a mi na tom planu sarađujemo sa Srbijom. Ovde su počele vojne vežbe „Slovensko bratstvo“, održavaju se vežbe sa Ministarstvom za vanredne situacije… To je važno, to je dobar signal, koji pokazuje da se i ekonomska i vojno-tehnička moć Srbije učvršćuje i da je Srbija sposobna da zaštiti svoje interese. Orijentišemo se na to da Srbija sama odlučuje šta joj je potrebno. Ako joj je potrebno više vojne, odnosno vojno-tehničke saradnje, mi smo otvoreni i spremni. Ako joj je potrebna ruska pomoć, Srbija mora da razmisli šta joj je potrebno. Mi smo strateški saveznici Srbije i odnos naše javnosti prema Srbiji je veoma pozitivan. Javno mišljenje u bilo kojoj zemlji danas ima veliki značaj. Zbog toga, potrebno je tražiti mirno rešenje, a ja se nadam da će takva rešenja, možda ne sad, ali možda za nekoliko godina, biti pronađena. Rešenja koja će uzimati u obzir interese Srbije, a ne kapitulaciju. U međuvremenu, neprijatelji, oni koji ne vole Srbiju, bolje je da shvate da to ne treba da rade.

Mnogo se govori o „mekoj sili“ Rusije na Balkanu koja mnogima smeta. U tom kontekstu se pominje i Sputnjik, ali i srpski mediji koji prenose naše informacije. Šta mislite, šta to Sputnjik radi i da li to što radi — radi dobro?

— Sputnjik radi izuzetno veliki i koristan posao, a pritom ne koristi toliko velika sredstva. Sputnjik upravo govori ono što drugi prećutkuju, pokazuje stvari koje interesuju srpski narod. To je jako važno. Moskva, na primer, ne govori da je potrebno zatvoriti „Si-En-En“ ili „Bi-Bi-Si“, jer je potrebno da postoje razne tačke gledišta, kako bi se određena zemlja medijski „obogatila“. Mislim da Sputnjik ima puno pristalica i prijatelja u zemlji, a to je, pre svega, jer izuzetno kvalitetno obavljate svoj posao. Tako da, očekuju nas teška vremena, ali ujedno i osetljiva. Imaćete uvek šta da pišete, šta da pitate i taj posao jeste težak i operativan, od njega može i glava da zaboli, ali mi živimo u periodu velikog geopolitičkog razdoblja, kada se svet pomera, i, iako znamo kuda sve to ide, još ne znamo šta će se dogoditi kroz, recimo, 10 godina. Međutim, ni Sputnjik ni Rusija se ne ponašaju agresivno, mi nikada ne govorimo da smo protiv bilo koga. Uvek smo spremni da budemo prijatelji sa bilo kojom zemljom, da pronalazimo zajedničke tačke koje bi bile u interesu obe strane. Mislim da će Sputnjik jačati, da će biti neophodan, budući da u njemu rade talentovani novinari koji će objektivno prenositi svaku informaciju. Jer, zadatak Sputnjika nije propaganda, već da objektivno pokazuje određene stvari koje su više nego realne. Verujem i da ćemo ostati u kontaktu i nastaviti saradnju.

(Sputnjik)