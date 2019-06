Poruka pred samit u Parizu: I Nemačka za ukidanje Unmika

Misija Unmik smeta, jer sve dok ona postoji status Kosova je definisan Rezolucijom 1244 — dakle, ono nije država.

Nije prvi put da Priština traži da se misija Unmik povuče sa Kosova i Metohije, ali jeste prvi put da javno, i to u Savetu Bezbednosti Ujedinjenih nacija, taj predlog podrži — Nemačka.

Naime, pošto je Vljora Čitaku, ambasador takozvane države Kosovo u Americi, izjavila da je „Kosovo ostvarilo značajan napredak u dvadeset godina, te da nije razumno da Unmik ostane više na Kosovu“, oglasio se i predstavnik Nemačke u UN Jurgen Šulc uz komentar da „Berlin veruje da bi mandat Unmika trebalo preispitati“.

Profesor dr Dušan Čelić sa Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici nije iznenađen zahtevom Prištine, ali jeste ponašanjem Nemačke.

„Novo jeste da je Nemačka ovo podržala u SB UN, ali nije novo da na terenu imaju slično ili isto mišljenje kao i ’zapadni saveznici‘ — Amerika, Britanija i Francuska, koje takođe smatraju da Unmiku nije mesto na Kosovu i Metohiji“, kaže dr Čelić.

Naš sagovornik smatra da ovom potezu Nemačke ne treba pridavati mnogo pažnje, posebno zato što su protekli događaji pokazali koliko je Unmik neophodan i da je veoma potrebno da postoji na Kosmetu. Potez Berlina vidi i kao moguću provokaciju.

„Ovo pre svega tumačim kao deo pritisaka na Beograd u smislu nastavka dijaloga sa Prištinom i u smislu priprema za taj Pariski samit. Na neki način Nemačka se u SB UN pojavila kao glasnogovornik Francuske i Amerike“, napominje naš sagovornik.

S druge strane, dr Čelić napominje da, dokle god ima glasova da Unmik treba da ode, znači da, makar i simbolično, prisustvo te misije pokazuje da „Kosovo nije država“.

„Unmik smeta, jer sve dok on postoji na Kosovu, status Kosova je definisan Rezolucijom 1244 — dakle, Kosovo nije država. Onog časa kada neko pristane na odlazak Unmika to znači, i to u punom smislu te reči, da Rezolucija 1244 više neće važiti. Zato je Unmik ’trn u oku‘ i Prištini i zapadnim silama, koje statusno pitanje Kosova smatraju rešenim“, kaže naš sagovornik.

Dr Čelić podseća da je Unmik tamo na osnovu Rezolucije 1244 i da je živi svedok na terenu.

Inače, u Prištini Unmik odavno smatraju „produženom rukom ruskog uticaja“ na Kosovu i instrumentom koji Rusiji služi za blokiranje zamene Rezolucije 1244.

(Sputnjik)