Poruka Srbima: Nema zamrznutog konflikta, OVK se — odmrzava!

Čini se da je skraćenica UČK prevazišla svoju namenu i postala simbol ne samo Kosova, već uopšte Albanaca, kao poziv za jedinstvo. Nebitno je da li se svađaju međusobno, kao što je to slučaj sa kosovskim liderima Hašimom Tačijem i Ramušem Haradinajem, ili što međusobno politički ratuju usred Tirane, OVK je nešto oko čega su svi Albanci — okupljeni.

Srbi sa Kosova i Metohije su navikli da skraćenicu UÇK (OVK) shvate kao upozorenje da njihove albanske komšije obeležavaju teritoriju i šalju im poruku da bi im možda bilo bolje da odu.

To se desilo i pre dva dana, kada je na Kosovu i Metohiji ovaj znak osvanuo na vratima jednog Srbina i na tabli srpske opštine. U međuvremenu, skraćenica koja je simbol za takozvanu Oslobodilačku vojsku Kosova ili na albanskom Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) osvanula je i na ambasadi Srbije u Beču.

Istovremeno, u Crnoj Gori, tokom proslave pobede albanskih stranaka na izborima u opštini Tuzi, osim albanskih zastava skandiralo se i UČK, UČK…

Baš danas i u Prištini odjekuju ovi povici. U kasarni „Adem Jašari“ obeležava se 21 godina od osnivanja OVK. Tu su rame uz rame za pripadnicima ove paravojske, čijim pripadnicima se danas sudi pred Sudom za zločine nad Srbima i drugim nealbancima, veličali i aplaudirali njihovim uspesima i Tači i Haradinaj.

Da li je skraćenica UČK postala sinonim za slobodu i ujedinjenja za sve Albance, a ne samo za one sa Kosova?

Nebojša Čović, bivši šef Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, kaže da ne bi trebalo da budemo iznenađeni, jer mart je mesec u kojem će Albanci stalno provocirati. Kako navodi, njima treba potpuno poniženje Srbije u susret godišnjici bombardovanja. Kada je reč o OVK, Albanci će se uvek solidarisati.

„Uvek će se Albanci homogenizovati kada je OVK u pitanju. Takođe, to je i deo propagande i marketinga kojim žele da prikažu tu ’vojsku‘ kao nekakvu oružanu formaciju koja se borila za slobodu naroda, pravdu“… A u stvari, to je kriminalna struktura koja je sastavljena od bandita i proverenih kriminalaca sa međunarodnim poternicama“, otvoren je Čović.

Provokacije koje su se desile u Beču, po rečima našeg sagovornika, govore da pristalica OVK ima puno i u Austriji. Propratne pojave kao što su poruke u Tuzima su poruke crnogorskoj vlasti — šta Albanci zaista žele. O Makedoniji i da ne govorimo…

„Dakle, to je koncept pravljenja ’velike Albanije‘, to jest, širenje države Albanije na sve prostore gde oni žive u regionu. To je kompleksan projekat koji će probati da privedu kraju u ovoj, nazovimo je, ’jubilarnoj‘ godini od bombardovanja SRJ“, kaže naš sagovornik.

Dušan Čelić, profesor međunarodnog prava, dodaje da je teroristička OVK, bez obzira što u svom nazivu ima geografsku odrednicu Kosovo, od samog nastanka svealbanska teroristička organizacija.

„Ona je u svojim redovima imala i Albance sa juga Srbije, Crne Gore, Makedonije… A razume se da je glavna logistika bila, naravno, u Albaniji. Prema tome, bez obzira što u svom nazivu ima geografsku odrednicu Kosovo, ona jeste svealbanska, a može se reći i panalbanska, jer je u svom sastavu imala i takozvanu Atlantsku brigadu, koju su činili Albanci iz dijaspore. Posle 1999. godine OVK se transformisala u različite političke albanske stranke, a koje su zapravo samo derivati ove paravojske. One su samo nastavak ’rata‘ političkim sredstvima“, uveren je dr Čelić.

On podseća da ne treba zaboraviti da je OVK bila za vreme rata protiv SRJ NATO pešadija, kao i da su oni sada viđeni i kao vojni partneri NATO-a.

„Otuda se OVK, na izvestan način, u albanskom političkom korpusu doživljava i kao vojna i kao politička najviša organizacija. Ono što me dodatno brine, jeste to da se klicanjem terorističkoj organizaciji šalje zabrinjavajuća poruka — da se želi svealbansko jedinstvo milom ili silom. Pre će biti silom, jer kada kličete vojnoj terorističkoj organizaciji, onda sigurno ne mislite na nešto drugo, sem na silu“, objašnjava dr Čelić.

Po njegovim rečima, zbog izostanka reakcije Zapada stiče se utisak da je moguće da se taj deo međunarodne zajednice priklonio stvaranju „velike Albanije“, ali i da se na ovaj način šalje poruka nama da se zamrznuti konflikt neće dozvoliti, ali da zato lako može da se desi da se „odmrzne“ status OVK koja nikada nije ni demilitarizovana. Podsećanja radi, OVK je kad je osnovana bila na listi terorističkih organizacija u Stejt departmentu.

(Sputnjik)