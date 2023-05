Poslanici DS i Moramo-Zajedno napustili sednicu parlamenta

Poslanici poslaničkih grupa Demokratske stranke (DS) i Moramo-Zajedno napustili su danas sednicu parlamenta jer smatraju da premijerka i ministri načinom rasprave žele da „razvodne“ čitavu situaciju i da izbegnu preuzimanje odgovornosti, izjavio je predsednik DS Zoran Lutovac.

Na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, Lutovac je rekao da je opozicija dala šansu vlasti da kroz parlament obavi na dostojanstven način stvari koje moraju da se dogode i stvari zbog kojih veliki broj ljudi protestuje ulicama, ali da vladajuća većina to nije shvatila na pravi način, što pokazuje i načinom na koji vodi sednicu.

„Žele da sednicu iskoriste za razvodnjavanje ove priče i da sve spuste na onaj nivo koji će da utiša proteste i spreči bilo kakve promene. Moramo da donesemo suštinske promene u društvu, da uvedemo red u državu i pravdu u društvo a to počinje uvođenjem političke odgovornosti na javnu scenu. Ova sednica je sazvana da bi se pokazala odgovornost, ali to se ne dešava nažalost“, rekao je on.

Lutovac je rekao da se iz izlaganja premijerke Ane Brnabić i ministara vidi da oni ne žele da prihvate odgovornost i da, umesto da traže način da se zaustavi nasilje, negiraju i razloge i uzroke tog nasilja.

„A nasilje je u ogromnom porastu. I verbalno i fizičko i institucionalno. Generator svega je vladajuća većina a sve se produkuje na Andrićevom vencu (adresa Predsedništva Srbije). Jer šta znači da oduzmete oružje od građana ako niste raskinuli veze sa organizovanim kriminalom? To nema nikakvog smisla. Ne može zakon da se sprovodi selektivno, a oni koji su bliski predsedniku se ponašaju kao da za njih zakoni ne važe“, rekao je on.

Lutovac je rekao da će poslanici tih grupa napustiti sednicu i da će se priključiti građanima koji će se okupiti u 18 časova, kao znak upozorenja da vlast već jednom ispuni ono što se traži, odnosno da se sprovede utvrđivanje personalne i institucionalne odgovornosti.

„Nećemo da učestvujemo u raspravi ali ćemo učestvovati u protestu i videćemo da li postoji reakcija na to upozorenje. U skladu sa tim videćemo šta ćemo dalje. Mi ne treba da glasamo o nepoverenju ministru unutrašnjih poslova, on treba da podnese ostavku. Umesto toga, on nas zamajava pričom o tome koliko je puta razgovarao sa direktorima osnovnih škola. On mora da pokaže odgovornost tako što će podneti ostavku ili biti razrešen“, rekao je on.

Kopredsednik stranke Zajedno Nebojša Zelenović rekao je da je ono što se dešava u parlamentu samo simulacija rasprave.

„Ali ni to se nikada ne bi desilo da nije bilo pritiska javnosti i protesta. Odgovorni moraju da odgovaraju, kao i mediji koji šire zlo“, rekao je on.

(Beta)

