Poslanici opozicije najavili da neće glasati za Zakon o javnim medijskim servisima

Poslanici opozicije najavili su danas u Skupštini Srbije da neće podržati Zakon o javnim medijskim servisima po kome će u narednoj godini iz republičkog budžeta ti mediji dobiti 900 miliona dinara, i naveli da nisu zadovoljni radom RTS-a.

Poslanica Ujedinjenih i funkcionerka Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je da nije tačno da je opozicija protiv RTS-a i RTV-a, time što neće glasati za to da u 2023. godini dobiju 900 miliona dinara, već je „snažno i duboko protiv toga kako radi REM, i načina na koji ne informišu nacionalni medijski servisi i Srbije i Vojvodine“.

Tepić je rekla da RTS, a naročito RTV „drže gradjane Srbije u slepilu“, iako ih dva puta plaćaju preko takse i preko budžeta, kao i da budžetsko finansiranje ima direktni uticaj politike na uredjivačku politiku.

Poslanik Zeleno-levog kluba i funkcioner Ne davimo Beograd Radomir Lazović ocenio je da je „REM svesno saučesnik SNS-a u potpunoj kontroli medija, da se slučajno neki glas opozicije ili kritike vlasti ne čuje“, kao i da je „saučesnik za obračun sa političkim neistomišljenicima“.

„Za deset godina na vlasti SNS je uspela da potpuno devastira stanje u medijima i da dotaknemo dno gde se sada nalazimo. REM je pre par dana stupio u štrajk i to verovatno niko nije primetilo jer ni do sada nisu radili i nisu se mešali u svoj posao. Bio bi to najbizarniji štrajk, da nije bilo štrajka vlasti protiv opozicije“, rekao je Lazović.

On je kritikovao i Zakon o policiji, ističući da će njegovom primenom biti uspostavljena „partijska policija“ kako bi Srpska napredna stranka „mogla da kontroliše nepodobne ili političke neistomišljenike.

Poslanik Dveri Ivan Kostić je rekao da taj pokret „neće glasati za zakone o medijskim servisima jer oni ne služe gradjanima kako treba, niti prezentuju sve političke stranke“.

Poslanik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac rekao je da je napravljen formalni prekršaj, jer sednica skupštine nije sazvana sedam dana ranije, kao i da su se u objedinjenoj raspravi našle tačke koje nemaju ništa zajedničko.

Lutovac je kritikovao rad REM-a i javnih servisa, navodeći da „REM sve vreme pokušava da radi nešto što mu nije posao, a to je da štiti režim Aleksandra Vučića“.

Dodao je da su mediji, policija i BIA „stubovi ove vlasti“, kao i da Aleksandar Vučić „nije dobio nijedne izbore dok se nije dočepao vlasti“, i stavio ih pod svoju kontrolu.

„Suština su mediji i REM koji treba da bude regulator. RTS nije javni servis, RTS je privatni servis Aleksandra Vučića“, rekao je Lutovac.

Poslanik Jedinstvene Srbije (JS) Života Stračević je rekao da ni ta stranka „nije baš za to da se javni servis finansira i iz budžeta gradjana i sopstvenih prihoda“, ali da će njeni poslanici glasati za te tačke dnevnog reda iako JS „nije zadovoljna kako RTS izveštava o njima“.

Starčević je rekao da se na RTS-u ne može videti ništa od aktivnosti predsednika JS Dragana Markovića Palme, koji je zadnji put gostovao u emisiji na javnom servisu „27. februara 2018. godine“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.