Poslanik Bundestaga: Srbija više ne može da sedi na dve stolice, mora da odluči

Poslanik Bundestaga Josip Juratović izjavio je danas da Srbija ne može više da sedi na dve stolice i da mora da odluči na koju će stranu, evropsku ili rusku.

Juratović, poslanik vladajuće Socijaldemokratske partije Nemačke i predsednik Odbora Bundestaga za Zapadni Balkan, rekao je za televiziju N1 da se od Srbije očekuje da se pridruži najavljenom, šestom paketu sankcija EU Rusiji, koji uključuje uvođenje embarga na kupovinu ruske nafte i naftnih derevata.

„Srbija mora sama da odluči, koliko je to u njenoj mogućnosti. Očekujemo u svakom slučaju. Sankcije ne pogađaju samo Rusiju, one pogađaju i nas same. Srbija mora, kroz svoju solidarnost, odabrati pravu stranu, na neki način i preuzeti određenu odgovornost koja neće biti ni za Srbiju jednostavna“, kazao je Juratović.

Naveo je da se sada „očekuje da se zemlje koje su na putu ka EU solidarišu sa ostalim demokratskim zemljama“.

„Jednostavno se očekuje od Srbije da se solidariše sa EU. Kako će ta solidarnost da izgleda, u kojim segmentima, na koji način, u kojim detaljima, oko svega toga možemo pričati, ali moramo imati sigurnost u to na kojoj strani se Srbija nalazi“, dodao je.

Povodom novog gasnog aranžmana o kojem Srbija treba da pregovara sa Rusijom, Juratović je rekao da niko iz Evrope neće kritikovati vladu jer pregovara oko daljih ugovora, ali je dodao da će se „budno pratiti da li je to jer nema druge alternative ili zato što se želi sedeti na dve stolice“.

O nedavno usvojenom dokumentu u Bundestagu, kojim se vlada Nemačke poziva da predloži preispitivanje pomoći iz pretpristupnih fondova EU kandidatima za članstvo koji izbegavaju da uvedu sankcije Rusiji, Juratović je rekao da oni nisu policajci, ali da „misli da se Srbija konačno mora odlučiti na kojoj je strani“.

„Srbija ne može sedeti na dve stolice više. Ako je Srbija na putu ka EU i želi da bude u EU, onda mora da zna da mora biti i deo tih vrednosti EU, na kojima je utemeljena. A upravo te vrednosti su napadnute u Ukrajini“, naveo je poslanik Bundestaga.

Dodao je da od vlasti u Srbiji očekuje da svoje političke postupke „ne deklarišu tako da su na bilo šta prisiljeni“.

„Srbija je slobodna zemlja, ima svoju vladu, suverena je država i sama odlučuje o svojoj sudbini. Mislim da je politički neodgovorno izvinjavati se za neke političke poteze na taj način da se kaže ‘bili smo prisiljeni’. To je upravo to sedenje na dve stolice“, kazao je Juratović.

O sutrašnjim odvojenim sastancima nemačkog kancelara Olafa Šolca sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i sa liderima Srbije i Kosova, Aleksandrom Vučićem i Aljbinom Kurtijem, Juratović je kazao da će za Berlin prioritet biti pitanje kako obezbediti mir i stabilnost u Evropi.

„Rat je realnost, to nije samo prošlost 20. veka i treba da se pobrinemo o bezbednosti EU, a tu Zapadni Balkan igra važnu ulogu. On još nije deo EU, ima još dosta problema u regionu i to se mora na neki način posložiti tako da Zapadni Balkan ne bude opasnost za Evropu“, naveo je.

Povodom Vučićeve izjave da ga čeka težak razgovor sa Šolcom, Juratović navodi da poznaje kancelara najmanje 20 godina i da ne veruje u to.

„Olaf Šolc je neko ko svaku rečenicu, pre nego što je kaže, promisli i razmisli, ko je staložen i izjednačen. Ne verujem da će gospodin Vučić imati neprijatan razgovor, ali će imati jasnu poziciju kancelara koji ne lavira nego jasno kaže šta očekuje. Isto tako se od Šolca može očekivati ono što će tamo biti dogovoreno. Toga se Nemačka drži, to će biti praćeno i merilo za buduću saradnju Srbije i Nemačke“, kazao je Juratović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.