Posle izbora na Kosovu, Prištinom bi mogla da se zaori himna Albanije

Kosovka politička elita uveliko se sprema za predstojeće vanredne parlamentarne izbore, a jedino čime se lideri partija sada bave jeste da oko sebe okupe koaliciju koja će ih dovesti na vlast.

Sednica skupštine Kosova, na kojoj bi aktuelni parlamentarni saziv trebalo da bude raspušten, zakazana je za četvrtak, 22. avgust. Prvu predizbornu koaliciju već su ozvaničili Ramuš Haradinaj, lider Alijanse za budućnost Kosova (AAK), i Špend Ahmeti, ispred Socijaldemokratske partije (PSD). Nosilac liste biće Haradinaj, a kako su u zajedničkom obraćanju najavili, otvoreni su za dalje proširivanje koalicije.

Nije isključeno da im se priključi i stranka NISM-a Fatmira Ljimaja.

Niko neće sa Veseljijem

Pregovori Demokratskog saveza Kosova (LDK) Ise Mustafe o predizbornoj koaliciji sa Pokret „Samoopredeljenje“ (VV) Aljbina Kurtija i još dve manje stranke, naišli su na kamen spoticanja jer „Samoopredeljenje“ želi da se u predizbornom sporazumu partneri obavežu da će Kurti biti premijer u slučaju pobede.

Mustafa to ne prihvata, a po poslednjim izjavama, najverovatnije će se ta stranka odlučiti da ide sama na izbore, mada nije isključena mogućnost saveza sa drugim političkim partijama, osim sa Demokratskom partijom Kosova (PDK).

Mustafa nije jedini na tom stanovištu, jer se većina partija na Kosovu izjasnila da neće stupati u koaliciju sa Tačijevom PDK, koju vodi Kadrija Veseljija. Iz te stranke još se niko nije oglasio o tome kako će ići na izbore, kao ni iz Alijanse novo Kosovo (AKR) Bedžeta Pacolija.

Ko bi mogao da pobedi na vanrednim parlamentarnim izborima? I ko bi mogao da zameni Haradinaja?

Politički analitičar sa Kosova i Metohije Nedžmedin Spahiju gotovo da je uveren da će uprkos svim medijskim istupima Ise Mustafe i Aljbina Kurtija ipak doći do formiranja te predizborne koalicije. Ako tu ne bude dogovora, druga opcija, po njegovom mišljenju, jeste predizborna koalicija LDK i PDK, gde bi kandidat za premijera bio Mustafa. Uprkos tome, Spahiju je siguran da će sledeći premijer biti Aljbin Kurti.

„Po svim anketama njegova partija je prva. A po novom ustavu Kosova njemu bi pripalo pravo da prvi dobije mandat. Posle bi mu bilo lako, jer bi mogao da bira partnere između Ise Mustafe, Ramuša Haradinaja ili Kadrija Veseljija. Drugim rečima, niko ne bi mogao da ga uslovljava i da traži mesto premijera kao što je to bilo na prošlim izborima kada je manja stranka dobila premijera tako što je uslovila veću“, objašnjava Spahiju za Sputnjik.

Radikalan potez

Naš sagovornik dodaje da je sada samo dilema sa kim će Kurti napraviti predizbornu koaliciju, ali u svakom slučaju „ne gine mu da bude premijer“. A to će, uveren je Spahiju, dovesti do drugačijeg Kosova.

„Mislim da će doći do radikalnih promena i mislim da će Kurti biti spreman da pohapsi većinu onih koji su sada na vlasti i koji su korumpirani“, kaže Spahiju.

Naš sagovornik podseća da je Kurti imao priliku da bude deo vlade, ali da on to nije uradio jer on želi vlast, a ne funkciju. Priznaje i da će u slučaju da se ostvare njegove prognoze, u koje je siguran skoro 99 odsto, Kurti morati malo da „spusti loptu“, bar kada je reč o priznavanju himne i zastave Kosova (on se zalaže da Kosovo ima državna obeležja Albanije), jer „kad ode u Vašigton neće mu intonirati himnu Albanije, već Kosova“.

Opšta ocena ondašnjih analitičara je da je gotovo pa nemoguće da jedna partija sama formira vlast, zbog čega su predizborne ili postizborne koalicije neophodne.

„Sića“ za izbore

Parlament Kosova čini 120 poslaničkih mesta, od kojih 20 pripada manjinskim zajednicama, a za formiranje vlade potreban je 61 glas podrške.

Srpska lista je najavila da neće prisustvovati sutrašnjoj sednici, a Isa Mustafa je istakao da je važno da na toj sednici budu prisutni svi poslanici, kako bi se skupština raspustila sa dve trećine glasova, ili u protivnom odluka neće biti legitimna.

Inače, poslednji parlamentarni izbori 2017. koštali su kosovski budžet oko četiri miliona evra, a očekuje se da će i ovog puta biti izdvojen taj iznos iz državnog „novčanika“.

U još aktuelnom sazivu skupštine Kosova, LDK ima 25 poslaničkih mandata, PDK 23, VV 19, AAK 12, PSD 12, Srpska lista ima 10 mandata, Socijaldemokratska inicijativa osam, a parlamentarna grupa 6+ (koja okuplja poslanike ispred turske, bošnjačke, romske, aškalijske i egipćanske zajednice) ima šest poslanika, dok je petoro poslanika bez parlamentarne grupe.

(Sputnjik)