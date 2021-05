Predrag Marković: Razlika izmedju SPS i SNS je kao izmedju mene i Atlagića

Istoričar Predrag Marković izjavio je danas da je podneo ostavku na mesto poslanika u Skupštini Srbije kako bi omogućio afirmaciju mladih kadrova u republičkom parlamentu.

Marković je za poslanika izabran sa liste Socijalistička partija Srbije – Jedinstvena Srbija (SPS-JS).

Skupština Srbije juče je usvojila ostavke Markovića i Ljube Petrovića, a na njihovo mesto su izabrani sledeći na listi SPS-JS, Dejan Radenković (50) i Dunja Simonović Bratić (40).

Radenković je za poslanika SPS-a u Skupštini Srbije biran 2008, 2012, 2014 i 2016. godine, dok je Dunji Simonović Bratić ovo prvi mandat.

Na pitanje Bete da li novoizabrani poslanik Radenković, koji član borda direktora NIS-a, spada u mlade kadrove SPS-a, Marković je odgovorio odrečno, ali je kazao da će poslanica Simonović Bratić biti „osveženje“ za Skupštinu Srbije.

„Zbog svojih drugih obaveza nisam bio u prilici da budem aktivan u Skupštini, pa sam smatrao da je bolje da poslanički mandat imaju ljudi koji će biti aktivni i koji će učestvovati u radu skupštinskih zasedanja“, objasnio je Marković.

Upitan kako ocenjuje rad i ponašanje poslanika aktuelnog skupštinskog saziva, Marković je rekao da je „dosta neobično“ često obraćanje neprisutnim ljudima.

„Nama socijalistima se stalno postavlja pitanje ‘po čemu se razlikujemo od naprednjaka’. Ja uvek navedem primer da je prof. dr Marko Atlagić naprednjački istoričar, a da sam ja socijalistički istoričar. Tako da je Skupština zgodno mesto da se vidi razlika u stilu izmedju mene i Atlagića, odnosno socijalista i naprednjaka“, naveo je Marković.

Prema njegovim rečima, zbunjujuće je to što poslanici često prozivaju ljude koji nisu poslanici.

„Meni je to bilo posebno interesantno kada je na dnevnom redu bio Zakon o digitalizaciji i kada je nekoliko poslanika napalo Dragana Djilasa što nije sproveo digitalizaciju. To je neobičan manir da se pominje Djilas u svakom mogućem i nemogućem kontekstu i to jeste novina ovog skupštinskog saziva“, istakao je istoričar.

U ranijim sazivima, dok je bilo opozicije u parlamentu, dodao je Marković, odvijala se diskusija sa prisutnim ljudima.

„Sadašnja diskusija sa zamišljenim protivnikom je jedna ‘politička kata’. Kata je u karateu borba sa zamišljenim protivnikom, a danas je to u politici skupštinski govor. Ova Skupština ima relativno kratak mandat, a videćemo kako će se ubuduće razvijati parlamentarni život u Srbiji“, rekao je bivši poslanik Predrag Marković.

(Beta)

