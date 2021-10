Predsednica AKS: Tražićemo i dodatno obrazloženje stava VKS, sadašnje je kontradiktorno

Predsednica Advokatske komore Srbije (AKS) Jasmina Milutinović izjavila je danas da će AKS, na njen predlog, zatražiti dodatno obrazloženje stava Vrhovnog kasacionog suda (VKS) o naplati troškova obrade bankarskih kredita jer je postojeće obrazloženje kontradiktorno.

Milutinović je za ageniju Beta rekla da se u Pravnom stavu VKS navodi da se troškovi obrade kredita i puštanja kredita u tečaj naplaćuju samo kroz obračun efektivne kamatne stope, šta je kontradiktorno sa novim obrazloženjem stava suda – da gradjani imaju osnov za tužbu protiv banke samo ako su troškovi kredita naplaćeni u dvostrukom iznosu – zadržavanjem jednokratnog nominalnog iznosa iz odobrenog kredita i njihovim istovremenim uračunavanjem u efektivnu kamatnu stopu.

„U praksi, i u predmetima koji su u toku, ne postoji situacija da je trošak obrade kredita naplaćen dvostruko, nego postoji da je naplaćen kroz anuitete kredita ili jednokratno. Nejasno je zašto je VKS to napisao u obrazloženju jer je to u kontradikciji kada gledate izreku dopune stava VKS i prvog stava VKS iz 2018. godine. To tako ne stoji“, kazala je Milutinović.

Milutinović je naglasila da se spornim obrazloženjem stava VKS kaže da niko ne može da uspe u sporu protiv banke – jer se nikada nije desilo da banka trošak obrade kredita dvostruko naplati, zato što sam stav kaže da trošak može da se naplati samo kroz efektivnu kamatnu stopu.

„VKS u obrazloženju kaže da ako je trošak obrade naplaćen jednokratno i kroz efektivnu kamatnu stopu, onda imaš pravo na povraćaj – to je kontradiktorno“, obrazložila je ona i dodala da ne postoji nijedna tužba gradjana za povraćaj novca za obradu troškova kredita jer je naplaćen dvostruko.

Milutinović je navela da Upravni odbor AKS danas doneo odluku o dvodnevnom štrajku advokata, 20. i 21. oktobra, sa ciljem da ponovo obavesti javnost o tome kakav je problem proizveden spornim obrazloženjem stava VKS, ali i da je cilj da se gradjani upoznaju sa stavovima AKS i s tim šta će Komora u narednom periodu raditi.

Dodala je da je doneta odluka i da se održi Konferencija advokata 6. novembra, a za isti dan zakazana je i vanredna Skupština AKS.

„Možda postoji neki razlog zbog čega to obrazloženje dopune stava nama nije jasno, ali ne postoji to samo u advokaturi, nego postoji i u pravosudju. Odgovorno tvrdim da većina sudija nižestepenih sudova, prvostepenih i drugostepenih, odlaže ove predmete za posle Nove godine jer ne znaju šta da rade“, rekla je ona.

(Beta)

