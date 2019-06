Predsednik ruske Državne dume: Upad Prištine na sever Kosova provokacija, UN da zauzmu stav

Predsednik ruske Državne dume Vjačeslav Volodin izjavio je danas u Beogradu da je „upad“ kosovskih specijalaca na sever Kosova bio „provokacija“ usmerena na zastrašivanje Srba, na uspostavljanje kontrole na tim reonom na silu, i istakao da srpski narod i ubuduće može da računa na pomoć Rusije.

„Organizacija Ujedinjenih nacija treba da pokaže svoj stav. Od njihove odlučnosti, konkretnih koraka zavisi ne samo autoritet, već i mir na Balkanu“, rekao je Volidin u Skupštini Srbije.

Kritikujući ponašanje Evropske unije i SAD, rekao je da „odsustvo jasne reakcije Evropske unije na provokacije Prištine izaziva sumnju da je ona sposobna da bude posrednik u dijalogu izmedju Beograda i Prištine“.



Volodin je istakao da je neophodno poštovati Rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244.

U svetu su, kako je naglasio, izazovi mnogobrojni, a „praksa duplih standarda, mešanje u unutrašnje poslove suverene države je postalo za neke zemlje normalno“.

„Mi smatramo da je to nedopustivo. Neophodno je da tome se suprotstaviti, ako želimo da sačuvamo svoj narod, svoju zemlju, njen suverenitet i nezavisnost“ rekao je i kao primere pomenuo Libiju i Irak.

„Srpski narod koji je preživeo NATO bombardovanje bolje nego iko razume koliko je to štetno. Zašto je to postalo moguće? Zašto se to dešava? Problem je u tome da se zaboravljaju principi medjunarodnog prava, ignoriše rešenje Ujedinjenih nacija i pokušaj stvaranja jednopolarnog svetu“, rekao je Volodin.

Govoreći o medjusobnim vezama dva naroda, rekao je da je ruski narod uvek osećao kao svoju dužnost da pruži pomoć i zaštiti srpski, pominjući Prvi i Drugi svetski rat, podsetio na sovjetske vojnike koji su poginuli u borbama za oslobodjenje Beograda i zahvalio srpskom narodu što brine o održavanju spomenika tim herojima.

(Beta)