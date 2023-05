Predsednik SNS: Sve je spremno za najveći skup ikada, SNS da odluči hoće li u novi pokret

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je nakon sednice predsedništva te stranke da je sve spremno za skupštinu SNS-a koja će se održati 27. maja u Kragujevcu, kao i za veliki skup koji je zakazan za dan ranije u Beogradu.

Vučić je rekao da je normalno da ljudi koji se nalaze u najvećoj političkoj partiji budu najviše kritikovani i da je danas dogovoreno da partijski aktivisti mnogo više razgovaraju sa gradjanima, da saslušaju probleme i više „rade na terenu“.

„Za skupštinu SNS-a smo sve spremili, čeka se oko 4.000 delegata koji će birati novo rukovodstvo“, rekao je predsednik SNS-a i dodao da će novo rukovodstvo morati da odluči da li će se SNS pridružiti novom političkom pokretu koji on osniva.

On je ponovio da je SNS takozvana „kor“ stranka, i građana i srpskog naroda, te ocenio da će ona jednom da izgubi, ali da će to da bude „na četiri godine“, odnosno do sledećih izbora.

Predsednik SNS-a i predsednik Srbije više puta je pozvao na stranački skup za koji je rekao da će biti najveći u istoriji Srbije, i istakao da to ne sme biti „skup mržnje“.

Odgovarajući na pitanja novinara o pritiscima na građane da prisustvuju stranačkom skupu, Vučić je pozvao „da niko ne dođe na skup ukoliko ga neko primorava i tera“.

Izneo je niz kritika na račun protesta opozicije i dodao da su na proteste izašli nezadovoljni građani, ali da su, kako tvrdi „okretali glavu od opozicionih lidera“.

Razlika je, kaže, što oni koji budu doši na njegov skup neće okretati glavu od njega.

Vučić je više puta pitao novinare da li stvarno veruju da za SNS glasaju samo ucenjeni ljudi odnosno zašto onda toliki broj ljudi glasa za njega „iza paravana“.

Na potpitanje da na društvenim mrežama ljudi pišu svedočenja o ucenama i pritiscima, Vučić je odgovorio da „svašta piše i na tarabi“.

Vučić: Gradjani predali policiji više od 20.000 komada oružja i eksplozivnih sredstava

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić rekao je da su gradjani od 8. maja do večeras predali policiji više od 20.000 komada oružja i minisko eksplozivnih sredstva i gotovo milion komada metaka.

On je posle sednice Predsedništva SNS izrazio zadovoljstvo odzivom gradjana da predaju oružje, u akciji države pokrenutoj posle dve tragedije – u beogradskoj školi „Vladislav Ribnikar“ i selima oko Mladenovca i Smederava.

Kazao je da je ponosan na odziv ljudi u toj akciji i ocenio da je država sada mnogo bezbednosija.

Građani do 8. juna ove godine, bez krivičnih i bilo kojih drugih posledica, mogu neregistrovano oružje i eksplozivna sredstva da predaju najbližoj policijskoj stanici.

Tokom tog perioda, kako je ranije saopštio MUP, gradjani ne moraju dokazivati poreklo oružja.

Gradjani mogu da vrate policiji i registrovano oružje, odnosno ono koje legalno poseduju.

Vučić je rekao je da je na sednici razgovarano i o aktulenoj poltičkoj situaciji u zemlji i izazovima oko Kosova, kao i ekonomiji.

On je dodao da je razgovarano „o priticima koji se tiču Kosova i Metohije“, navodeći da je jasno da postoji „de fakto plan“ kojim neki pokušavaju da Srbiji kažu „kako su neki izvršili obaveze tako što su saslušali izlaganje o Nacrtu statuta Zajednice srpskih opština“.

„Suština plana bi trebalo da mi njih (Kosovo) de fakto priznamo a da oni nikada ništa ne učine“, rekao je Vučić.

Naveo je da je SNS pružila punu podršku odlukama koje se tiču, kako je kazao, postizanja komprimisa ali i očuvanja vitalnih i nacionalnih i državnih intersa po svaku cenu.

Dodao je da je na sednici razgovorao i o ekonomskoj situaciji, i da je zatraženo od Vlade Srbije da intenzivnije pristupi i neophodnim reformama u javnom sektoru.

Prema njegovim rečima, od kabineta premijerke Ane Brnabić traženo je da hrabrije nastupi u privlačenju stranih direktnih investicija.

„Traženo je i da se reašavaju problemi ljudi“, kazao je on, dodajući da je traženo da predstavnici SNS-a više razgovoraju s gradjanima i da saslušaju njihove probleme.

(Beta)

