Predstavljen predlog za saradnju opozicije koji su sačinili Ne davimo Beograd i ZZS

Pokret Ne davimo Beograd i stranka Zajedno za Srbiju (ZZS) predstavili su danas predlog za saradnju opozicionih stranaka i organizacija pred prestojeće predsedničke, parlamentarne i izbore u Beogradu, pod nazivom „Put do pobede“.

Predloženo je uzajamno nenapadanje u opoziciji, zajednička kontrola izbornog procesa, zajednička kampanja za eventualan izlazak na izbore i formiranje više programski i idejno bliskih kolona za predstojeće izbore.

Tim dokumentom predlaže se i da opozicija podrži liste koje su osvojile najviše glasova na republičkim i beogradskim izborima da odaberu premijera i gradonačelnika, da opozicija podrži zajedničkog predsedničkog kandidata i da se obavežu da neće saradjivati sa trenutnom vladajućom koalicijom.

„Mislim da postoji širok politički prostor za saradnju i koordinaciju dela opozicije koja polazi od dve ključne stvari – da je neophodna saradnja i da postoji razlika u koncepciji i delovanju opozicije u Srbiji“, kazao je predsednik Ne davimo Beograd Radomir Lazović na konferenciji za novinare u Medija centru.

Istakao je da „Put do pobede“ predstavlja način da se prevazidju podele i okupe gradjani „kako bi došlo do smene kriminalne vlasti“.

Predsednik ZZS Nebojša Zelenović izjavio je da je tokom obilaska Srbije od gradjana čuo da žele da glasaju za listu koja ima „program, ideje i rešenja“, koja će unaprediti život u Srbiji.

Kazao je da je potrebno omogućiti gradjanima da glasaju za koga žele i da zbog toga radi sa Ne davimo Beograd na formiranju idejno bliske grupe sa ekološkim aktivistima poput Aleksandra Jovanovića Ćute.

„Potpuno je jasno da gradjani znaju šta hoće i šta neće. Formiranje velikih i glomaznih saveza nije održivo na duži period. Mi smo podeljeno društvo i te različitosti dolaze do izražaja i onemogućavaju veliku izlaznost i promene“, naglasio je Zelenović.

Predstavnik Ne davimo Beograd Dobrica Veselinović izjavio je da taj pokret ima želju da promeni političku kulturu u Srbiji, a da su nenapadanje i uvažavanje „nešto što nismo videli i što može da predstavlja jedan od iskoraka ne samo u opoziciji već i u političkom životu“.

„Gradjanima smeta to što se ne vode debate o konceptima i rešenjima, već se sve svodi na uvrede koje teraju ljude u apstinenciju. Moramo da doprinesemo da to bude politička borba ideja“, naglasio je on.

Dodao je da je za izbore neophodna kontrola izbornog procesa i naveo da je Ne davimo Beograd do sada prikupio 750 gradjana koji žele da učestvuju u kontroli na izborni dan.

„Važno je pokriti sva biračka mesta i ukazati na sve moguće probleme koji se dešavaju tada. Taj dan je ključan i za poverenje u izborni proces i za konačne rezultate“, rekao je on.

Veselinović je kazao da se na lokalu prekraja izborna volja gradjana kroz saradnju sa vladajućom koalicijom nakon izbora i naglasio da je za to potrebno zacrtati „nultu toleranciju“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.