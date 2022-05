Predstavnici Fijatovih radnika i gradonačelnik Kragujevca sutra kod ministarke rada

Predstavnici sindikata i radnika Fijatovih fabrika u Kragujevcu , najavili su da idu sutra u Beograd na razgovor sa ministarkom rada Darijom Kisić Tepavčević, rečeno je Beti u Samostalnom sindikatu fabrike „Fijat Plastik“.

Potpredsednik sindikata fabrike koja proizvodi branike za „500L“, Zoran Miljković je rekao da će taj sindikat izneti predloge za rešavanje statusa Fijatovih proizvodnih radnika u Kragujevcu kojima je ove sedmice poslodavac ponudio odlazak na dvogodišnji rad u inostranstvo.

On je rekao da se traži da se u tranzicionom periodu, dok ne počne proizvodnja električnog vozila, primenjuju rešenja po zakonu Republike Srbije.

„To znači da nas poslodavac može poslati na doobuku u fabrike u inostranstvu u trajanju do tri meseca. Drugo, po Zakonu o radu, radnici mogu da budu upućeni na rad u druge firme u Kragujevcu i okolini udaljenosti do 50 kilometara. Pristajemo, u krajnjem slučaju i na minimalnu zaradu, kako bi radnici imali sredstava da prežive, da se ne prekida rad i da bude povezan staž“, rekao je Miljković.

On je dodao da je prihvatljiva ponuda Fijata o odlasku u inostranstvo na dvogodišnji rad, kao i odlazak iz fabrike uz otpremnine za one koji se za to opredele dobrovoljno.

Naglasio je takodje da po domaćem zakonu, Stelantis ne može da jednostrano donosi odluke o socijalnom programu u slučaju tehnološkog viška, već mora da se uključi i reprezentativni sindikat, a to je u Fijatovim fabrikama u Kragujevcu Samostalni sindikat.

Miljković je oštro odbacio, kako je rekao, neistinite navode koje je prethodnih dana u vezi sa situacijom u Fijatu i radnicima iznela u javnost ministarka privrede, uz ocenu da je „sramota“ to što je rekla da nigde na svetu nema da radnici ne rade, a primaju platu.

„To nije tačno, jer pre nekoliko godina u Fijatovoj fabrici u Torinu, 1.200 radnika nije ušlo u fabriku 14 meseci, a primali su redovne plate i 13. platu takozvani bonus“, rekao je Miljković.

On je objasnio da je u tom slučaju 80 odsto zarade tih radnika subvencionisala država, a Fijat 20 odsto

Miljković je podsetio da ulaganja države po ugovoru sa Stelantisom koji je potpisan 28. aprila u Beogradu iznose 48 miliona evra.

To je, kako ističe, pozivajući se na izjave doktora ekonomije date pojedinim medijima, dovoljno da se tri godine finansiraju plate Fijatovih radnika bez umanjenja, odnosno i duži period ukoliko bi bile smanjene.

Miljković je takodje da ne veruje u navode zvaničnika Vlade da država Srbija nije znala kakvi su planovi Stelantisa u vezi sa radnicima u Kragujevcu.

„Sigurni smo da je država znala, jer ima svog predstavnika u odboru Stelantisa za Srbiju, a to je Gojko Stanivuković“, kazao je Miljković.

Fijatovi radnici protestovali su u petak ispred fabričke kapije, posle čega su odšetali do gradske uprave u centru Kragujevca.

Posle sastanka grupe radnika sa gradonačelnikom Nikolom Dašićem, koji će sutra takodje prisustvovati sastanku u ministarstvu, izneli su da traže da se niko ne otpusti iz fabrike i dostojanstvene otpremnine, a da odlazak na rad u Stelantisove fabrike u inostranstvu bude isključivo na dobrovoljnoj osnovi.

Istog dana, predstavnici tri sindikata u Fijatovim fabrikama započeli su razgovore u nadležnim ministarstvima u Beogradu.

Predsednik Samostalnog sindikata FCA Saša Djordjević izjavio je u petak za N1, posle sastanka u Ministarstvu rada sa resornom ministarkom Darijom Kisić i rukovodstvom kompanije, da je dogovoreno da se u narednih osam dana razjasne sve nedoumice u vezi sa tranzicionim periodom do početka proizvodnje novog modela, odnosno socijalnim programom i ponudom radnicima za rad u inostranstvu.

„Dogovor je da će u narednih osam dana poslodavac i sindikati sesti i razjasniti sve nedoumice koje su bile do sada. Svaki zaposleni mora da zna kakvi su uslovi koji im se nude za rad u inostranstvu ili socijalni program“, objasnio je Djordjević.

Nakon toga će, kako je najavio, biti održan još jedan sastanak u Ministarstvu rada. „Moramo da nadjemo rešenja da zaposleni znaju na čemu su“, istakao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.