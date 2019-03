Predstavnici Jedan od pet miliona: Kažnjeni smo zbog oglašavanja bez dozvole

Predstavnici organizacije „Jedan od pet miliona“ izjavili su da je njihov kombi, koji se kretao centralnim ulicama Beograda i sa razglasa emitovao poruke čelnicima RTS-a Draganu Bujoševiću i glavnom i odgovornom uredniku Nenadu LJ. Stefanoviću, zaustavljen i novčano kažnjen zbog „oglašavanja bez dozvole“.

Kako su predstavnici „Jedan od pet miliona“ izjavili agenciji Beta, komunalni policajci zaustavili su vozilo oko 16 časova kod Tašmajdanskog parka i, kako su naveli, napisali kaznu od 10.000 dinara zbog kršenja Odluke o oglašavanju na teritoriji Beograda, odnosno zbog oglašavanja bez dozvole nadležnog organa.

„Prijavljen je kao performans, a ne kao reklama“, rekao je agenciji Beta Filip Cvijetinović koji se nalazio u kombiju i dodao da je „odluka politička i da je po sredi gušenje slobode govora“.

Cvijetinović je preneo da mu je komunalni policajac kazao da „ukoliko ne prestanu sa emitovanjem zvuka sa razglasa da će ih teretiti za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti“.

On je naveo da je sam performans prijavljen policiji za period od 21. do 23. marta u vremenskom periodu od 15 do 17 časova na ruti Slavija – Kralja Milana – Terazije – Trg Nikole Pašića – Bulevar kralja Aleksandra – Beogradska ulica i Slavija.

„Pošto mediji nisu slobodni, ovo je jedan vid komunikacije sa gradjanima“, izjavio je za agenciju Beta Cvijetinović i dodao da su to „zahtevi za RTS, koji ne mogu da se čuju na RTS-u“.

(Beta)