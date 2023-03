Prelević: Đinđić je znao da nađe put iz zarobljene države

Advokat Božo Prelević ocenio je da 20 godina nakon ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, u opoziciji nema lidera koji bi kao Đinđić umeo da gleda unapred, vidi cilj i nađe put iz zarobljene države.

„Način na koji je on streljan je sramota za ovu državu i za njene službe bezbednosti“, rekao je za agenciju Beta advokat Prelević, koji je na suđenju za atentat na Đinđića zastupao člana njegovog obezbeđenja Milana Veruovića, teško ranjenog u tom događaju.

Prelević je podsetio da je prvi komentar u medijima, nepun sat posle ubistva Đinđića, bio njegov, kada je izjavio da je to nesaglediv gubitak za Srbiju.

„Ako bih opisao Zorana Đinđića – on je znao da gleda unapred. Bio je jedinstven u toj svojoj odlučnosti, energiji i u tome što je video cilj, kako se nešto može okončati. Mislim na 5. oktobar. Ne znači da je on to učinio sam, ali on je uglavnom trasirao put do tog cilja, da se izađe iz zarobljene države, na način koji je podrazumevao najmanje žrtava“, rekao je Prelević.

Đinđić je, ukazao je Prelević, bio „doktor nauka, ali je ujedno umeo da se na najpragmatičniji način suoči sa praktičnim pitanjima koja su život, a ne teorija, i tu je energiju realizovao 5. oktobra“.

„Ja nisam neko ko će od Đinđića da stvara famu, pravio je i greške. Danas vidimo neke njegove ljude pored Vučića. I nije ih malo. Bio je izuzetan, ali ne možete da od njega pravite potpuno bezgrešnog čoveka, da ga pretvarate u nešto što nije“, rekao je Prelević.

Kako je naveo, „Đinđiću su protivnici ceo život zamerali da nije patriota, a zapravo je glavom platio svoj patriotizam“.

„U suštini, on je sve uradio da mi ne dođemo u situaciju u kojoj se danas nalazimo. Njegovo ubistvo su slavili oni koji su danas Srbiju doveli u položaj potčinjenosti svim međunarodnim akterima“, istakao je Prelević.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.