Prelević o aplikaciji Skaj: Stefanović miran, Vučić se trese od straha

Član Skupštine slobodne Srbije advokat Božo Prelević izjavio je da je ministar odbrane Nebojša Stefanović znao ko je sve u Srbiji povezan s aplikacijom Skaj za kriptovanu komunikaciju kada je govorio o njoj i da je zato „miran“, dok su zbog toga predsednik države Aleksandar Vučić i drugi njegovi saradnici „u haosu“.

Prelević je za novi broj NIN-a rekao da je ključna stvar ko je iz Srbije pričao o aplikaciji Skaj, koju su koristili pripadnici kriminalnih grupa za tajnu komunikaciju, u FBI i da je po svemu sudeći to uradio Stefanović.

„On je dobro znao ko će biti povezan na toj enkripciji. Zato je izgleda miran, a Vučić i ostali su u haosu. Mislim da se tresu od straha i da je samo pitanje kome su oni slali snimke i poruke i kada. To bi moglo direktno da poveže neke iz državnog vrha sa kriminalnim aktivnostima“, kazao je Prelević.

Prelević je upitao da li medju žrtvama grupe Veljka Belivuka, koja je optužena za niz najtežih krivičnih dela, ima i onih koji su vikali na tribinama fudbalskih stadiona protiv vlasti.

„Ako su slali fotografije masakriranih Filipu Koraću, to govori na njihovom jeziku isto ono što je govorio i predsednik lično, kada je optuživao Koraća. Ako sam dobro zapazio, državni analitičari i Vučić govorili su o slikama, pa su tek onda Amerikanci otvorili taj program Skaj. Ako je tako, kako su znali za slike pre otvaranja programa“, dodao je on.

Rekao je da ostaje jedina mogućnost da su videli te slike i da je pitanje da li su neki od ubijenih vikali protiv Vučića i da li su zato te slike poslate njemu da se vidi da nema više problema.

„Da li Amerikanci koji su sve otvorili znaju za to i da li to predstavlja problem za vlast? Upada u oči taj napad tabloida i (funkcionera Srpske napredne stranke) Vladimira Djukanovića na Stefanovića što se poziva na direktora FBI. Ne bi oni reagovali da tu nema ničega“, naveo je Prelević.

On je rekao da bi trebalo obratiti pažnju na iskaz Belivukovog bliskog saradnika Marka Miljkovića, u vezi sa ostavljanjem oružja oktobra 2016. u Jajincima blizu porodične kuće Aleksandra Vučića.

„To je iskorišćeno za propagandu o navodnoj ugroženosti Vučića, a do danas nije razjašnjeno. Tada je tiho prošlo da je ta kampanja iskorišćena i da se kroz tabloide napadne BIA da je nesposobna da sačuva predsednika. Nikada za vreme ove vlasti BIA nije tako napadnuta u režimskim medijima. Nakon toga je došlo do smene šefa BIA Aleksandra Djordjevića. Nisu mogli da ga smene bez te afere“, dodao je on.

Kazao je da je nakon njega došla „ekipa“ Andreja Vučića – brata Aleksandra Vučića, sadašnjeg šefa BIA Bratislava Gašića, ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina i „ekipa“ trgovaca oružjem medju kojima se ističe Slobodan Tešić.

„Djordjeviću su nudili da bude predsednik suda, pa su ga izigrali, kada je dao ostavku na mesto šefa BIA, ali je postao ambasador. Sve te igre se ne vode zbog ideologije nego zbog novca“, istakao je Prelević.

Predsednik Pravnog saveta Narodne stranke advokat Vladimir Gajić ocenio je da je Stefanović bolje obavešten od Vučića kada je u pitanju saradnja sa stranim službama u borbi protiv organizovanog kriminala.

„Izgleda da nije samo policija Francuske operativno pomagala u ve­zi sa veštačenjem kriptovanih telefona Belivukove grupe. Jasno je da je ministru odbrane to poznato, pozvao se čak i na šefa FBI. Sve to zajedno otvara moguća pitanja predsedniku, ali u krivičnom postupku, ne preko medija. Na primer, da li bi Belivukova grupa ikada bila uhapšena da ga Amerikanci nisu naterali? Da li je možda predsednik prisluškivan po nalogu FBI, ali BIA ga nije zaštitila“, upitao je on.

Gajić je upitao i zašto je vlast „pustila“ kriminalnu grupu Veljka Belivuka da vrši najteža krivična dela šest meseci iako je ona očigledno bila pod nadzorom, kao i zašto je dopustila da vam se blisko lice vidja i druži sa tim ljudima.

„Jednog od njih koji je od grupe dobio status ‘oficira za vezu’, Aleksandra Vidojevića – Acu Rošavog, predsednik je svojevremeno javno branio kako nije kriminalac već je ‘imao neke tuče'“, dodao je on.

Govoreći o iskazima Belivuka i Miljkovića sudu, Gajić je ocenio da je ostao nerazjašnjen „blizak odnos“ koji pojedini punoletni članovi porodice Vučić imaju sa licima koja su članovi optužene kriminalne grupe.

„Zatim tu imamo ministra Vulina, za koga sada već postoje dokazi da je deo kriminogene sredine. Da podsetim, u vreme kada je bio ministar rada, policija je uhapsila njegovog vozača i u službenom vozilu Vlade Srbije pronašla drogu“, istakao je on.

(Beta)

