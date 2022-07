Prelević: Pablo Eskobar je sanjao da ima državu, a Vučić i SNS su ostvarili taj san

Advokat Božo Prelević izjavio je danas da je kolumbijski narko-diler Pablo Eskobar sanjao da ima svoju državu, a da su taj san ostvarili Srpska napredna stranka (SNS) i njen predsednik Aleksandar Vučić.

Prelević je agenciji Beta kazao da nema sumnje da su inspektorima za suzbijanje droga Slobodanu Milenkoviću i Dušanu Mitiću ugroženi životi od strane vlasti jer su otkrili najveću planatažu marihuane iza koje stoji državni vrh.

„Srbija nije normalna država i zato nije za očekivati da će ministar policije Aleksandar Vulin da zaštiti svoje najbolje policajce. Ova država je poslala inspektora Milenkovića na poligraf, a predsednik Vučić je rekao da 1,4 tone marihuane otkrivene u ‘Jovanjici’, zapravo i nije neka količina“, rekao je on.

Prema rečima Prelevića, „Jovanjica“ je „užasno“ veliki problem za vlast.

„Nedavna rasprava izmedju Nebojše Stefanovića i Dijane Hrkalović, koja je ličila na razmenu uvreda izmedju ozlojedjenih bivših ljubavnika, bila je uvertira za saslušanje i za pokretanje nekakvih postupaka protiv načelnika odeljenja za suzbijanje droga Slobodana Milenkovića, da bi ga devalvirali kao svedoka u postupku ‘Jovanjica'“, rekao je advokat.

Dodao je da se radi o već oprobanoj matrici, kao što je bilo u slučajevima kompromitacije inspektora Dejana Jovića zbog „ubistva na šinama“ ili povezivanja bivšeg načelnika UKP-a Rodoljuba Milovića s narko-dilerima.

„Nedopustivi su napadi režimskih tabloida, ministra policije Aleksandra Vulina i advokata i funkcionera SNS-a Vladimira Djukanovića na tužioca Sašu Drecuna. Zapanjujuće je da je državni i partijski vrh protiv tužioca i policije. Očigledno je da je aktuelna vlast na strani kriminala. Vlast će na sve moguće načine pokušati da uništi tužilački predmet u slučaju ‘Jovanjica'“, ocenio je Prelević.

Na pitanje kakva je uloga Republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac u predmetu „Jovanjica“, Prelević je kazao da je ona sebe „poništila i kao čoveka i kao pravnika“.

„Glavna tužitelja Dolovac nije zaštitila tužilaštvo ni u predmetu protiv grupe Veljka Belivuka, ni u predmetu ‘Jovanjica’. Ne čudi to što ministar Vulin u slučaju ‘Jovanjica’ nije zaštitio policiju, jer on nije ni doveden da bi štitio policiju, već mu je zadatak da stavi uzde partijskoj policiji i on to radi. Ali, Zagorka Dolovac je na čelu Tužilaštva došla kao nestranačka ličnost i ona nema pravo da ćuti pred napadima i pritiscima na svoje kolege“, istakao je advokat.

Dodao je da je „šokantno“ i to što se Specijalni tužilac za borbu protiv organizovanog kriminala Mladen Nenadić nije stavio na stranu tužilaštva.

„Danas su na strani policije i tužilaštva samo nezavisni mediji, stručna javnost, par intelektualaca i par advokata. Molim kolege, koje organizuju proteste zbog stambenih kredita, da zajedno s Advokatskom komorom pozovu sve advokate i policajce kako bi dali jednu ozbiljnu podršku državnim organima u borbi protiv kriminala. Ako advokati ne vide da je u toku uvodjenje potpunog mraka u pravosudje, onda ne bi trebalo da se više nikad bune, jer prestaju da budu ljudi kojima je pravda važna“, rekao je Prelević naglasivši da je dužnost svih u pravosudju i policiji da brane državu od stranke na vlasti.

Istakao je da srpski narod i svi gradjani Srbije trenutno prolaze kroz najveće poniženje u svojoj istoriji.

„U našem Ustavu piše da je Kosovo i Metohija deo Srbije, a Kosovo je jedina teritorija na planeti gde morate da prelepite oznaku ‘SRB’ na registarskim tablicama. Dakle, u svakom smislu mi trpimo poniženje od strane uzgajitelja marihuane i branitelja uzgajitelja marihuane“, kazao je on.

Prelević je rekao da otvoreno sumnja da aerodrom u Kruševcu služi za narko-rute.

„Aerodrom u Kruševcu za male avione je otvoren samo za narko-rute. Raspitivao sam se i nisam saznao da je bilo kome potreban aerodrom za male avione u Kruševcu, koji se nalazi na sat vremena od niškog aerodroma. Mi smo već postali evropska Kolumbija i toga već ima u evropskim izveštajima. Mi se davimo u drogi“, ocenio je advokat.

Kazao je da su Vučić i SNS dobili nameštene izbore uz pomoć „trojanaca“ iz opozicije, i da se zbog toga sada osećaju veoma moćnim.

„Ovo je zemlja gde se nekažnjeno ubijaju policijski inspektori, političari, kao i novinari. Svi koji su protiv vlasti nalaze se na meti. Ako se nešto desi inspektorima Milenkoviću i Mitiću, meni neće biti kriva samo stranka na vlasti, nego pre svega Republički javni tužilac Zagorka Dolovac, koja odbija da radi svoj posao“, zaključio je Božo Prelević.

Advokat Zdenko Tomanović izjavio je u utorak da policija i tužilaštvo nisu ništa preduzeli povodom informacije da se inspektorima Slobodanu Milenkoviću i Dušanu Mitića sprema likvidacija.

(Beta)

