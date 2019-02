Prelević: Srbija se budi iz beznadja, nećemo odustati od borbe

Advokat Božo Prelević poručio je večeras da se cela Srbija budi iz beznadja i da gradjani neće odustati od borbe za normalnu zemlju, a da je minimum od kojeg ne odustaju – sloboda, istina i pravda.

„Srbija kaže – sad je dosta“, rekao je Prelević na protestu „Jedan od pet miliona“ u Beogradu.

On je istakao da gradjani ne smeju i da neće odustati od borbe za normalnu Srbiju.

„Misli (predsednik države Aleksandar) Vučić da ćemo se umoriti i posustati. Zaboravio je da je nama kondicioni trener bio Slobodan Milošević“, kazao je Prelević.

Rekao je da gradjanski protesti daju rezultate iznad očekivanja, da se protestuje širom zemlje, da je opozicija napustila parlament, da niko neće izaći na nepoštene izbore…

„Pristojni, nenasilni i normalni od vlasti tražimo samo jedno – da poštuje sopstveni Ustav i prihvaćene zakone i konvencije, slobodu govora, demokratske institucije, nezavisnost sudstva, pravo na zdravlje i obrazovanje“, rekao je Prelević i zatražio da se bar šest meseci slobodnih medija kako bi se stvorili zakonski preduslovi za normalne izbore.

Zahvalio je Vučiću što je „očistio opozicione stranke od najgorih“ i povukao „crtu izmedju dobra i zla“.

„Vučić ne voli uvrede, zato ću reći da je dobro što je okupio sve štetočine u jednu grupu i što će od njih tražiti da učine sve da bi zadržali vlast“, rekao je Prelević.

On je poručio da Srbija mora vratiti moral i profesionalizam u politiku, te da ne sme ostati zavaljena u gradjanske neuspehe.

„Kako je čuveni aforističar rekao: ‘Rodjeni smo u Srbiji i od toga ćemo umreti, ali časno'“, kazao je Prelević.

Rekao je da gradjani hoće da se nikada više ne ponove vladari poput Vučića.

„Gospodine Vučiću nemojte nam govoriti koliko su oni pre vas bili loši, oni su izgubili na fer izborima, koje vi ne smete da raspišete. Mi znamo da su oni pravili greške, najveća je što nisu sproveli lustraciju“, rekao je Prelević i istakao da Vučiću gradjani neće oprostiti – uništene institucije, napade na slobodu medija, Savamalu, helikopter, poslanike na zvonce, savetnike na navijanje, tajne ugovore i još tajnije investitore, što je od parlamenta napravljen jednopartijski hor i što su napravljeni botovi da huškaju časne ljude.

Predstavnika Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti Savo Manjolović rekao je da su gradjani svojom šetnjom Beogradu upalili plamen slobode, koji je prerastao u požar koji gori celom Srbijom.

„Postoji nešto oko čega smo ovde ujedinjeni – život, imovina, sloboda mišljenja, vladavina prava. Zato simbol protesta nisu vešala, već Ustav Srbije, koji oni gaze“, kazao je Manojlović.

On je kazao da proteste vode sloboda, pravda i hrabrost u srcima gradjana, koje niko ne može pobediti.

„Zato svakog od Vas pozivam neka sledeće nedelje dovede još jednu nedelju, a one tamo još jednu, neka nas svake nedelje bude dva puta više. Kako kaže pesma – u prošlim danima osvojili smo ponos, ovaj grad je nekada bacao svetla daleko, ovaj grad može bolje. Ovi ljudi valjda zaslužuju bolje. Mi to možemo, zajedno do pobede Beograde“, kazao je Manojlović.

On je kazao da dok svi gradjani u zemlji nisu bezbedni, niko nije bezbedan.

„Otadžbina zove. Znate li koliko je hrabrosti potrebno u lokalnoj sredini organizovati protest i šetati, jer lokalni moćnik ujutru ima spisak i moć da im uradi šta želi. Znate li koliko hrabrosti treba da i pored toga oni šetaju i govore žele slobodnu Srbiju“, upitao je Manojlović.

Poručio je želi zemlju u kojoj niko nikada više neće bito proganjan zbog sopstvenog mišljenja, zbog pripadnosti političkoj opciji, u kojoj će ljudi iz javnog sektora biti u službi gradjana, a ne terani na skupove u koje ni sami ne veruju.

Novinar Srdjan Škoro rekao je da je Vučić krenuo u oproštajnu turneju „Budućnost Srbije“ i da će ubrzo biti poslat u prošlost iz koje nikada nije smeo da se vrati.

„Dan se produžio nas je sve više, a kod Vučića prpa“, kazao je Škoro i dodao da je protest poslednja oaza normalnosti.

On je pred gradjanima potpisao „Sporazum sa narodom“ i opoziciji poručio da vode računa šta rade.

„Od večeras vas posebno posmatram“, kazao je Škoro i rekao da je dokument potpisao jer hoće da živi u normalnoj zemlji i da će ustati protiv svakog ko ga prekrši.

Učesnici su nakon obraćanja krenuli u protestnu šetnju centralnim beogradskim ulicama, a na čelu kolone je veliki transparent „Jedan od pet miliona“.

„Sporazum sa narodom“ gradjanima su izmedju ostalog ispred Filozofskog fakulteta delili lideri Saveza za Srbiju, predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić, predsednik Pokreta Dveri Boško Obradović i predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac.

(Beta)