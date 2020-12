Premijer Hoti: Ako se ne dogovorimo oko predsednika Kosova, slede izbori

Premijer Kosova i zamenik predsednika Demokratskog saveza Kosova(DSK), Avdullah Hoti, rekao je danas da se organizovanjem sastanka sa liderima parlamentarnih stranaka o novom predsedniku Kosova bavi lider DSK Isa Mustafa.

Posle današnje posete Olimpijskom komitetu Kosova Hoti je ponovio stav da ukoliko ne bude spremnosti za izbor predsednika, moraju da se dogovore o datumu izbora.

„Očekujem da će okrugli sto političkih partija biti organizovan što je pre moguće, kako bi se videla spremnost političkih partija da pronađu rešenje za predsednika države. Ako postoji spremnost za to, onda bi trebalo da sednemo i razgovaramo koji pristup bismo trebali slediti. Razne predloge smo čuli u medijima, ali na sastanku treba da postavimo osnovno pitanje, da li postoji spremnost da se nađe rešenje za predsednika, ako postoji ok, ako ne bude spremnosti, moramo se dogovoriti oko datuma izbora“, rekao je on.

Upitan kada bi mogao da se organizuje ovaj sastanak, Hoti je rekao da ulažu napore da se to što pre realizuje.

„Predsednik Mustafa se bavi ovim pitanjem…Ne mogu da kažem datum, ali činimo napore da se što pre održi“, rekao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.