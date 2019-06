Premijerka Srbije u Parizu: Odnosi Srbije i Francuske ponovo na dobrom putu

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas u Parizu da je sa premijerom Francuske Eduarom Filipom razgovarala o sveukupnim bilateralnim odnosima kao i o ekonomskoj i vojnoj saradnji, posebno u mirovnim misijama, saopštila je Vlada Srbije na svom sajtu.

Brnabićeva je u izjavi za novinare, nakon sastanka sa Filipom, istakla da su regionalna stabilnost i dijalog Beograda i Prištine bili jedna od tema razgovora.

Predsednica Vlade je naglasila da je još jednom dobila podršku Pariza, kada je reč o ukidanju taksi Prištine i nastavku dijaloga.

Premijerka je ukazala na to da Francuska prepoznaje sve napore predsednika Srbije Aleksandra Vučića da se problem između Beograda i Prištine reši dijalogom i kompromisom.

„Zadovoljstvo mi je bilo da čujem da prepoznaju u kolikoj meri je Srbija bila konstruktivna poslednjih meseci, što nijednom nije uzvratila istom merom Prištini na sve provokacije, posebno na uvodjenje taksi“, naglasila je ona, uz napomenu da je ta konstruktivnost donela našoj zemlji mnogo poena.

Tokom razgovora izraženo je zadovoljstvo što je posle mnogo godina odnos izmedju dve zemlje ponovo na dobrom putu, što potvrdjuje i predstojeća poseta predsednika Emanuela Makrona Srbiji, navela je Brnabićeva.

Ona je rekla da je tokom današnjeg sastanka sa predsednikom francuskog Senata Žerarom Laršeom postignut dogovor da predsednica Skupštine Srbije uputi poziv predsedniku Senata da poseti Srbiju nakon Makrona.

Premijerka je ocenila da je velika stvar i to što su francuske kompanije sve prisutnije u Srbiji.

Ona je podsetila na to da je francuska kompanija „Vensi“ pobedila na tenderu za koncesiju za Aerodrom „Nikola Tesla“, a da je konzorcijum predvodjen francuskim „Suezom“ uputio poziv za javno-privatno partnerstvo za deponiju Vinča, pri čemu su u toku razgovori za beogradski metro sa francuskim kompanijama „Alstom“ i „Ežis”#.

Prema njenim rečima, jedna od tema razgovora bili su i napori Srbije da na najkonstruktivniji način učestvuje u medjunarodnim mirovnim misijama.

Ona je, govoreći o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, navela da još nije poznato da li će biti održan sastanak u Parizu 1. jula, jer bi on, posle sastanka u Berlinu, trebalo da da neki rezultat, a to je nastavak dijaloga, kojeg ne može biti dok Priština ne pristane da ukine takse.

I to nije nešto što kaže samo Beograd, to kažu svi medjunarodni partneri – od SAD, preko članica Evropske unije do ljudi koji su inicirali sastanke u Berlinu i Parizu, navela je premijerka.

Ona je istakla da svi uniformno pozivaju na ukidanje taksi kako bi se nastavio dijalog, a ako Priština apsolutno to ne želi, onda nema razloga za održavanje tog sastanka.

Srbija je, medjutim, uvek spremna, bez obzira na to, da razgovara sa ljudima kao što su kancelarka Nemačke Angela Merkel i predsednik Francuske Emanuel Makron i ljudima iz našeg regiona o problemima koji postoje i kako da ih rešava, poručila je predsednica Vlade i ponovila da će dijalog biti nastavljen kada Priština ukine takse, dodaje se u saopštenju.

