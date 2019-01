Pretnje Marku Jakšiću zbog najavljenog protesta u Kosovskoj Mitrovici

Odborniku Inicijative SDP-a u Skupštini opštine severnog dela Kosovske Mitrovice Marku Jakšiću upućene su pretnje pošto je objavio da će u subotu, 2. februara biti održan protest „Jedan od pet miliona“ u tom gradu, objavio je večeras portal Kossev.

Jakšiću su pretnje upućene sa naloga „Balkanfox“ na društvenoj mreži Tviter.

„Tebe druže treba obesiti na sred Terazija za primer. Sram te bilo deliš narod samo im na svu muku još i to treba dole. Ko da je njima do politike. Je li to činiš uslugu Albancima??? Bože me sačuvaj šta radite!!!!!!,“ napisao je korisnik naloga „Balkanfox“.

Jakšić je za RTV Kim rekao da je prijavio pretnje.

„U današnje vreme bilo kome pretiti vešanjem na Terazijama, posle onoga što se desilo Oliveru (Ivanoviću), izaziva razloge za zabrinutost, pa sam sadržinu istog tvita prosledio Tužilaštvu za Visokotehnološki kriminal u Beogradu i očekujem njihovu reakciju, jer se u 21. veku politička neslaganja rešavaju argumentima a ne vešalima“, rekao je Jakšić.

On je u ponedeljak, 28. januara najavio da će u subotu u 18 sati biti održan protest u Kosovskoj Mitrovici kako bi se stanovnici tog grada i drugih sredina na Kosovu solidarisali sa narodom u centralnoj Srbiji i njihovim zahtevima koji nekoliko nedelja protestuju u Beogradu i drugim gradovima protiv aktuelne vlasti.

Protest je danas prijavljen Kosovskoj policiji.

Jakšić je rekao da je cilj protesta slanje poruke svima, „a u prvom redu vlastima u Beogradu da oni koji budu tu imaju pravo da slobodno iznose svoje mišljenje i stavove, i da makar bili u apsolutnoj manjini, zbog toga nikada više neće trpeti posledice u vidu pretnji, otkaza, razbijenih glava, zapaljenih automobila ili da prođu kao Oliver Ivanović“.

„Zahtevi nisu ništa drugačiji od onih u ostalim gradovima u Srbiji, od kojih je najznačajniji da se otkriju počinioci i nalogodavci Oliverovog ubistva“, naveo je Jakšić.

On je za dnevni list „Danas“ od srede, 30. januara rekao da je ideja o protestu u Mitrovici došla spontano i da iza nje ne stoji niti jedna politička opcija ni organizacija i da će svako ko bude došao u subotu na Trg cara Lazara postati organizator šetnje.

„Plan je da prošetamo glavnim gradskim ulicama, sve do mesta gde je Oliver Ivanović stradao i šetnju okončamo paljenjem sveća“, rekao je Jakšić.

Prema njegovim rečima, na skupu neće biti govornika, niti promocije političkih lidera.

„Ovo je čisto gradjanska šetnja na koju je svaki dobronamerni čovek severno ili južno od Ibra dobrodošao. Nismo niti ćemo pozvati ikoga od opozicionih lidera u Srbiji da nam se pridruži. Ako bih nekoga voleo tog dana da vidim ovde onda su to momci iz Lokalnog fronta, koji su nam svojim primerom pokazali da su velike stvari moguće ukoliko postoji volja. Medjutim nisam siguran da bi to po njih bilo bezbedno“, rekao je Jakšić.

Upitan da li postoji bojazan da će biti negativnih reakcija Srpske liste prema učesnicima protesta, on je rekao da će protesti biti značajni čak i ako na njemu bude bilo samo pet učesnika.

„Jer se ovde sada kreirala slika da je Srpska lista, kao produžena ruka SNS-a na Kosovu, apsolutni vlasnik stavova Srba, pa će kao takav (protest) privući veliko interesovanje medija i javnosti. To će biti jedina garancija da se učesnicima šetnje neće desiti ništa loše. A pritisaka i ucena da se na skup ne dodje sigurno će biti“, nave je Jakšić.

On je ocenio da će, ukoliko bude ikakve represije, to samo omasoviti proteste u ostalim krajevima Srbije, što sigurno niko iz vlasti ne želi.

Portparol Kosovske policije za sever Kosova Besim Hoti je za „Danas“ kazao da je protest prijavljen policiji i da će ga obezbedjivati Kosovska policija kao i svaki drugi skup, miting, protest, kao gradjansko garantovano pravo.

