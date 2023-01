Prigožin: Vagner grupa nikada nije bila u Srbiji

Ruska paravojna grupa Vagner nikada nije bila u Srbiji i nije imala kontakte sa Srbijom, izjavio je danas njen osnivač Jevgenij Prigožin.

„U privatnoj vojnoj kompaniji Vagner u ovom trenutku nema državljana Srbije, i odavno ih nije bilo. Zato sve glasine koje kruže o interakciji Vagner grupe i Srbije nemaju nikakvog osnova“, naveo je Prigožin na društvenim mrežama.

O navodima da su pripadnici grupe Vagner nedavno bili prisutni na severu Kosova, dok su bile podignute barikade, Prigožin je kazao da „Srbi odlično sami izlaze na kraj sa svojim problemima“, prenosi ruska državna agencija RIA Novosti.

Na društvenim mrežama je nedavno kružila informacija da su dvojica srpskih desničarskih aktivista, lider grupe Narodne patrole Damnjan Knežević i njen član Zoran Lekić, posetili centar kompanije Vagner u Sankt Peterburgu krajem prošle godine, posle čega su se u medijima pojavili nepotvrđeni navodi o prisustvu „vagnerovaca“ na severu Kosova.

Prigožin je danas naveo i da će pripadnici grupe Vagner „naravno učestvovati“ u slučaju izbijanja međuetničkog sukoba u SAD, „na poziv savetnika američkog Stejt departmenta Dereka Šolea“.

Srpski servis ruskog državnog medija Raša tudej, koji je nedavno započeo rad u Srbiji, objavio je pre dve nedelje oglas grupe Vagner za regrutovanje dobrovoljaca za rat Rusije protiv Ukrajine.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da taj oglas grupe Vagner „nije fer“ i da zakon zabranjuje državljanima Srbije odlazak na strana ratišta.

Prema Krivičnom zakoniku Srbije, za učešće državljana Srbije na stranim ratištima zaprećena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina. Ako pojedinac učestvuje u oružanom sukobu u inostranstvu u sastavu grupe, zaprećena je kazna zatvora od jedne do osam godina. Za organizovanje takvog učešća zaprećena je kazna zatvora od dve do deset godina.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.