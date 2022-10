Prioriteti nove Vlade: Obrazovanje i nauka, moderno zdravstvo, digitalizacije i zaštita …

Srbija je dobila novu Vladu na čijem će čelu, treći put za redom, biti Ana Brnabić. Premijerka je u ekspozeu najavila da će prioriteti Vlade biti obrazovanje i nauka, moderno zdravstvo, nastavak digitalizacije i zaštita životne sredine. Kao aposolutni ekonomski prioritet, navela je novu energetsku politiku zemlje, kako bi država održala stablnost i nastavila rast.

„Nikoga zato neće čuditi što će nam apsolutni prioritet u mandatu ove Vlade biti energetika, odnosno, kako je to jednom prilikom naglasio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nova energetska politika Srbije. Na isti način na koji smo se fokusirali na zdravstvo u mandatu prethodne Vlade, tako ćemo sada morati da se bavimo energetikom“, rekla je Brnabić.

Ona je najavila da će u novu energetsku politiku Srbija uložiti oko 12 milijardi evra u narednim godinama u okviru nastavka razvojnog programa „Srbija 2025“. Precizirala je da će biti završeno još nekoliko velikih investicionih projekata.

„Tokom mandata prethodne Vlade zapošeli smo uzgradnju većeg broja autoputeva i brzih saobraćajnica. U ovom trenutku imamao 12 projekata u implementaciji u ukupnoj dužini od oko 500 kilometara. Naš plan je da u narednih godinu dana završimo pet auto-puteva i brzih saobraćajnica. U mandatu ove Vlade krećemo i sa radovima na izgradnji brze pruge od Beograda do Niša, čija je pripreme u toku“, istakla je Brnabić.

Podsetila je i da je jedan od najvećih rezultata prethodne Vlade Srbije, otvaranje prve brze pruge u Srbiji od Beograda do Novog Sada, na kojoj vozovi idu do 200 kilometara na sat. To je deo jednog od prvih projekata u okviru kineske globalne inicijative „Pojas i put“, dogovoren kao zajednički projekat Kine, Srbije i Mađarske.

„Odmah ćemo nastaviti izgradnju brze pruge od Novog Sada do Granice sa Madjarskom, koja treba da bude završena u mandatu ove Vlade“, dodala je.

Nova Vladu Srbije, koju čini 25 resornih ministara i tri bez portfelja, kako je najavila premijerka, neće biti ni prozapadna ni proruska, već prosrpska.

(Beta)

