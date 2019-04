Pripremaju li Berlin i Pariz aprilski veleobrt kad je u pitanju Kosovo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će, zajedno sa premijerkom Anom Brnabić, razgovarati o Kosovu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsednikom Emanuelom Makronom krajem aprila u Berlinu.

Vučić je demantovao da će tom prilikom razgovarati sa Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem, koji su takođe pozvani u Berlin, i najavio da će nove mere za Kosovo obelodaniti posle tog sastanka.

Politički analitičar Dragomir Anđelković kaže za Sputnjik da se Francuska i Nemačka, kad je reč o Kosovu, dosad nisu pokazale prijateljski prema Srbiji.

Dve najmoćnije zemlje EU su nastavile da vode politiku koja je po Srbiju nepovoljna, ne popuštajući čak ni toliko da bi prihvatile neku podelu Kosova, „što takođe ne znači da je to za nas dobro, ali bar bi značilo da su učinile nekakav ustupak“.

„Naprosto, njihova pozicija da je Kosovo nezavisno, i to u granicama Autonomne Pokrajine Kosova i Metohije u kakvim je bilo 1999. Da li je njihov stav evoluirao u poslednjih mesec-dva dana ili ne, to ćemo videti na tom sastanku, ali ja sam skeptičan da do neke veće promene njihove pozicije može da dođe“, smatra Anđelković.

Prema njegovim rečima, racionalno je da se Vučić, kao predsednik Srbije, sastane sa Merkelovom i Makronom i sasluša njihovu poziciju, ali isto tako trebalo bi da im stavi do znanja da je za Srbiju neprihvatljiva secesija Kosova i da „kompromis može da znači samo nešto što podrazumeva da i Srbija nešto dobije“.

„Ali da ćemo mi prihvatiti opcije koje su nam dosad bile na stolu, a to znači formalizaciju odnosa sa Kosovom u ovim granicama i to na način koji podrazumeva prihvatanje njegove nezavisnosti, mislim da je to apsolutno neprihvatljivo. Vučić na tom sastanku to treba jasno da kaže, bez obzira na posledice eventualnih evropskih integracija, jer Srbija ne sme da trguje delom svoje teritorije“, zaključio je Anđelković.

Da podsetimo, proteklih nedelja se čak spekulisalo da se priprema poseban francusko-nemački plan za rešavanje kosovskog pitanja, ali još nije potvrđeno ni da zvanično postoji, a kamoli da je poznata njegova suština. Zvanične poruke koje su dosad stizale iz Berlina bile su protiv promene granica, ali tako da poštuju celovitost takozvane Republike Kosovo.

(Sputnjik)