Priština ima PAKLENI plan (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je plan Prištine da do marta sledeće godine izbriše granice sa Albanijom i da tada ukine takse na proizvode iz Srbije kako bi zatražila nastavak dijaloga sa „drugačije pozicije“.

Vučić je na konferenciji za medije u Predsedništvu naveo da će Priština u više faza do marta izbrisati granice sa Albanijom i da će pokušati međunarodnu zajednicu da dovede do svršenog čina.

„Oni će do kraja marta to da urade i kada to budu uradili, kada budu izbrisali granice, tada će ukinuti takse i reći će – Mi smo spremni da razgovaramo, ali sa drugačije pozicije, sa pozicije ujedinjene Albanije i Kosova“, rekao je Vučić.

On je kazao da su međunarodnoj zajednici i ranije ukazivali na takav scenario, ali da je izostala reakcija.

„Kad god se obratimo nekom i zatražimo reakciju, odgovor je sledeći – Baš smo iznenađeni, nismo videli to poslednje na šta ukazujete, pokušaćemo da reagujemo u skladu sa mogućnostima i kapacitetima, a posle toga dobijete jedno veliko ništa, skoro uvek“, kazao je on.

Vučić je upitao kakva bi reakcija međunarodne zajednice bila kada bi on objavio da se briše granica sa Republikom Srpskom i ocenio da je to znak da nekome smeta jaka Srbija.

„Nikada Srbija ne može da toliko bude mala, koliko se oni plaše da bude uspravna i ponosita zemlja“, poručio je Vučić.

(Beta)