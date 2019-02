Priština popušta Americi, jer u suprotnom…

Uz oštro pismo Vašingtona Prištini tamošnjim vlastima je očigledno predočeno da bi za njih dalje inaćenje sa najznačajnijim sponzorom takozvane kosovske nezavisnosti moglo da ima nesagledive posledice po budućnost. Otuda i potpuni obrt u reagovanju Haradinaja, koji traži najbezbolniji izlaz iz trenutne situacije.

Za manje od deset sati dve dijametralno suprotne izjave premijera samoproglašenog Kosova Ramuša Haradinaja. Na oštro intonirano pismo Vašingtona Prištini da ukine ili suspenduje takse na srpsku robu, on je juče zamolio SAD da ima razumevanje i ostao tvrd u stavu da nema tih sankcija koje mogu da ga nateraju da ukine taksu, dok god Beograd ne prizna nezavisnost Kosova. Već jutros je prilično smekšao po istom upozorenju Vašingtona da ne isključuju ni mogućnost preispitivanja drugih, a ne samo bezbednosnih oblika saradnje sa Prištinom, ako takse ne budu vraćene.

Pokazao je spremnost da na dnevni red sednice Vlade stavi pitanje suspenzije taksi na robu iz Srbije, ako to neko od ministra predloži. Znači, on ne mora da popusti, ali ako većina odluči drugačije, eto taksi u rikverc.

Da li je u međuvremenu stiglo dodatno usmeno „preciziranje“ kakva bi kazna mogla da stigne Prištinu, a Haradinaj našao izlaznu strategiju iz problema sa SAD, tako što bi kod domaće publike svoju doslednost kapitalizovao političkim poenima? Ili je možda sve unapred režiran sukob Prištine i Vašingtona? Da se Beograd odobrovolji zbog prvi put iskazane naklonosti zagovornika kosovske nezavisnosti i prizove za sto posle „mukotrpnog“ vraćanja taksi, dok u isto vreme Priština otvara nove probleme, od formiranja kosovske vojske do otimanja Trepče.

Docent na Fakultetu političkih nauka Stefan Surlić smatra da je Haradinaj postao svestan da bi, ukoliko dalje bude ljutio Ameriku, to po poziciju Prištine moglo da ima nesagledive posledice.

Na pitanje kakva bi kazna mogla da stigne Prištinu za dalju neposlušnost, Surlić smatra da je rizik priličan, s obzirom na to da je Vašington najveći zagovornik kosovske nezavisnosti.

„SAD su do sada pokazivale najveću podršku u lobiranju kosovske nezavisnosti. U ovom slučaju, najveća kazna za Kosovo bilo bi pasiviziranje SAD na međunarodnom planu, a to znači da Kosovo ostaje trajno sporna teritorija bez članstva u međunarodnim institucijama, bez moguće finansijske podrške Amerike. Naprosto, glavni mentori kosovske nezavisnosti mogu da postanu indifirentni prema situaciji na Kosovu i u Prištini, a to može da ima nesagledive posledice po budućnost pozicije Prištine“, ističe sagovornik Sputnjika.

On objašnjava i najnoviji potez Haradinaja u pokušaju ne samo da prođe sa što manje štete po svoju političku poziciju, nego i da za to uknjiži političke poene kod domaće javnosti.

„Sada je samo pitanje ko će na unutrašnjem planu imati najveće političke posledice. Izjavu Haradinaja možemo da tumačimo kao njegovu spremnost da se povuku takse, ali ne i spremnost da za to preuzme najveću političku odgovornost. U stvari, on otvara prostor da neko iz Vlade to predloži, a tu su veći koalicioni partneri koji i bez njegovog glasa mogu da podrže ukidanje, odnosno suspenziju taksi“, precizira Surlić.

U svakom slučaju, dodaje on, ne možemo biti sigurni da Priština neće nastaviti sa politikom i uslovljavanja i konfrontiranja. Međutim, ovaj politikolog smatra da u ovom trenutku to nije od interesa ni za Beograd ni za Prištinu kada je reč o sporazumu, jer da bi do njega došlo, mora biti nekog minimuma normalnih odnosa između dveju strana.

Surlić zato smatra da konfrontacija Prištine i Vašingtona na temu taksi nije izrežiran sukob, pogotovo zbog poniženja koje SAD doživljavaju upornim odbijanjem Prištine da povuče ili bar suspenduje takse.

„Takođe, SAD su svesne da su protokom vremena sve manji prostor i prilika da se postigne sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. I stoga, u interesu Trampove administracije i novih vetrova koji duvaju sa Trampovim timom, govore da je postizanje sporazuma prevashodni interes“, ističe sagovornik Sputnjika.

A taj sporazum, napominje Surlić, ne može biti postignut ukoliko se ne nastave pregovori, a preduslov za nastavak pregovora, od koga Beograd ne odstupa, jeste ukidanje taksi.

