Priština u totalnoj diplomatskoj ofanzivi, Srbiju na poslednjem bedemu brani — Rusija

Sve brojnije diplomatske aktivnosti povodom nastavka dijaloga, naredna sednica SB UN o Kosmetu, proslava Dana de u Normandiji i Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu su teme o kojima smo u emisiji „Od četvrtka do četvrtka“ razgovarali sa urednikom „Balkan magazina“ Slavoljubom Kačarevićem.

Na temi Kosova možemo da vidimo da je na delu tajna diplomatija u kojoj stvari postaju sve jasnije zbog globalne polarizacije, istakao je naš sagovornik. Za širu javnost rešenje je, prema njegovom mišljenju, poprilično maglovito, a i u društvu je podeljeno mišljenje na one koji smatraju da će predsednik Srbije potpisati nezavisnost KiM i one koji su mišljenja da to nikada neće učiniti, a da se između toga nalazi bezbroj spekulacija.

„Bez sumnje je podgrejana situacija da mora nešto što pre da se odluči, a zapravo kao rezultat dobijamo to što se ne sprovode stvari koje su već potpisane i to da situacija izgleda anarhična sa stanovišta ljudi koji tamo žive“, rekao je Kačarević.

Prema njegovom mišljenju, mi nemamo nijedan razlog da verujemo u reči Ramuša Haradinaja, koje je posle sastanka sa nemačkom kancelarkom kazao da ona od njega nije tražila da Priština ukine takse. Sa druge strane, Kačarević kaže da nemamo ni neki ozbiljan razlog da verujemo da je on tamo doživeo pritisak da promeni politiku zato što je vrlo verovatno da prištinske vođe ne povlače poteze bez verifikacije Zapada.

„Pitanje je samo šta posle takvog susreta Beograd može da uradi u periodu do kada se očekuje novi susret. Problem je što i EU gubi svoju koheziju i njena spoljna politika je do juče bila van očiju javnosti. Sastanak u Berlinu izgledao je nepripremljen i bio je krajnje neuspešan, a bez ikakvog razloga najavljen je sastanak u Parizu koji će najverovatnije imati sličnu sudbinu. On je jedino bitan za organizatore koji će sebi pokušati da pribave političke poene, stvarajući utisak u javnosti da su ljudi koji nešto pokušavaju, a izgovor će biti da su to tamo neki balkanski narodi sa kojima ne može da se postigne dijalog“, rekao je Kačarević.

Uoči Pariza nas čeka sednica SB Ujedinjenih nacija na kojoj bi, prema mišljenju našeg sagovornika, Rusija mogla da postavi pitanje o prekomernoj upotrebi sile specijalaca ROSU na severu Kosmeta i brutalnom napadu na svog državljanina, koji je ujedno i radnik Unmika.

„Kada je Kosovo u pitanju njihova politika je bila mnogo konzistentnija. Sa druge strane, Srbija bi morala ponovo da postavi pitanje gde je Rezolucija 1244 danas, u kojoj su takve stvari zabranjene, pa da se naša mala očekivanja malo povećaju. Tendencija je inače da se ta rezolucija obesmisli i da se proglasi za zastarelu, prevaziđenu i beskorisnu“, izjavio je naš sagovornik.

Na pitanje da li Srbija treba da pregovara sa Prištinom posle izjava da nikada neće prihvatiti ZSO i da neće ukinuti takse, Kačarević kaže da ga plaši to što tamošnji lideri u poslednje vreme imaju ofanzivu i ostaju pri tvrdom stavu.

„To što Tači odustaje od ZSO nema smisla, čak ni u komšijskim odnosima oko neke međe, a ne u pregovorima u ime naroda. Ne treba imati iluzije da će Amerika bilo kako uticati na kosovske zvaničnike, naprotiv, oni kao da se ponašaju upravo tako, jer imaju njihovo odobrenje.“

Igranje sa vatrom za našeg sagovornika je i poseta kosovskih poslanika Bujanovcu, gde su podržali ideju o referendumu o ujedinjenju opština na jugu Srbije sa KiM i uključivanju tog pitanja u pregovore Beograda i Prištine.

„Mi imamo Ustav koji takvu stvar ne dopušta i ne može da se priča o tome. Albanci podgrevaju atmosferu neizvesnosti i straha koja svakako utiče na postizanje trajnog sporazuma“, kazao je Kačarević.

Brutalan potez Zapada prema Rusiji

Kao brutalan potez koji vodi ka zahlađenju odnosa Zapada i Rusije, urednik „Balkan magazina“ okarakterisao je činjenicu da predsednik RF Vladimir Putin nije bio pozvan na obeležavanje 75. godišnjice Dana de.

„To iskrcavanje jeste uticalo na ishod Drugog svetskog rata, ali ne na poraz Nemačke, već na mogućnost zapadnih zemalja da utiču na njen poraz, inače bi Rusi to završili bez njih. Bar deset godina istoriju pokušavaju da pišu na drugačiji način u kojoj bi uloga Rusije i njen značaj u Drugom svetskom ratu bili smanjeni. Danas je obeležavanje tog dana jedan veliki cinizam, jer se već godinama ignoriše 9. maj kada je Nemačka kapitulirala“, naglasio je naš sagovornik.

Sa Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu Vladimir Putin je poručio da se posle pronalaska i stvaranja nuklearnog oružja čovečanstvo nalazi u stanju relativnog mira, ali i da Rusija možda neće produživati Sporazum o smanjenju strateškog naoružanja, kao i da ima oružje koje će garantirati njenu bezbednost. Kačarević naglašava da pretnje trećim svetskim ratom već dugi niz godina dolaze sa Zapada.

„Interesantno je da se na forumu istovremeno nalaze predsednici Rusije i Kine, da pokazuju krajnje prijateljske odnose, razmenili su pregršt sporazuma, što sve izgleda kao dobar primer za ovaj haotični svet. Rusi su istisnuti iz Evrope na nasilju i laži i zato stvaraju partnerstvo sa Kinom, a zapadni lideri će uskoro shvatiti da zapravo oni sami sebe izoluju i vode u gubitnički položaj“, zaključio je urednik „Balkan magazina“.

