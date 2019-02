Prljavi plan: Albanci uključuju Ruse u skandalozno crtanje granica

Uvlačenjem Rusije u spekulacije da podržava planove za razgraničenje koje plasira Priština, nepriznato Kosovo pokušava da jednim udarcem ubije dve muve: omekša stav Amerike plašeći je širenjem ruskog uticaja i obmane međunarodnu javnost po principu krilatice — sto puta izgovorena laž postaje istina.

Raznorazne fantomske verzije o razgraničenju Beograda i Prištine koje ovih dana plasiraju kosovski mediji dosegle su kulminaciju sa tvrdnjom da njihove ideje podržava — Rusija.

Zbog čega Kosovu trebaju spekulacije da Moskva podržava njihove „planove“?

Bivši ambasador u UN Vladislav Jovanović kaže da je Albancima ali i Amerikancima jasno da šta god radili ili uradili, ne mogu da prođu kroz Savet bezbednosti UN bez pristanka Rusije.

„Čak i da mi pristanemo na nešto što nije u duhu našeg ustava i Rezolucije 1244, Rusija neće biti dužna da to podrži u SB UN. I to je Moskva jasno rekla — da će podržati ono što Srbija podrži, ali u okviru zakona Srbije i Rezolucije 1244. U suprotnom, nikakav sporazum Kosova i nas ne bi mogao da omogući prolaz Kosovu do UN“, objašnjava Jovanović.

Naš sagovornik napominje da su Albanci i te kako toga svesni i da zbog toga „nabacuju“ razne smicalice praveći šumu da se ne bi videlo drvo.

„Računaju, valjda, da će to da ’zbuni‘ Ruse ili da ih navede na neki pogrešan korak. S druge strane, vrše pritisak i na nas i na našu javnost da stvar izgleda što zapetljanije i nejasno kuda se ide i šta će biti konačna sadržina tog eventualnog kompromisa. Ide se na to da javnost Srbije bude ’smlaćena‘ i zbunjena svim tim spekulacijama“, navodi Jovanović.

Sve to je, zaključuje naš sagovornik, taktička igra koja ima za cilj da se stvori što veća neizvesnost, kako u Srbiji tako i u Rusiji. Prema njegovim rečima, Priština se toga nije sama setila već u tome ima i podršku Zapada.

Analitičar Dragomir Anđelković saglasan je da ovakve igre prevazilaze potencijale Prištine.

„Dakle, cilj je da se stvori predstava da je Rusija uključena u celu priču i da ona zagovara nekakvo rešenje. Time se na Zapadu ’plaše‘ krugovi u kojima je rusofobija vrlo razvijena, i to treba da ih upozori da je ’Rusija krenula u neku ofanzivu‘, jer Prištini to treba pre svega da bi omekšala pritisak američke administracije okupljene oko Donalda Trampa i nekih evropskih centra moći koje polako dižu ruke od Kosova. Ovde se radi o uvlačenju Rusije u ’rat‘ koji se odvija na Zapadu između suverenista i neoliberala“, navodi Anđelković.

Naš sagovornik kaže da nema sumnje da Priština sve što radi, radi po nalogu određenih zapadnih centara moći, koji su uvezani sa određenim evropskim vladama koje polako gube lidersku poziciju.

„U tom kontekstu, neoliberali i američka ’duboka država‘ povezani sa Prištinom stvaraju percepciju da se radi o jačanju ruskog uticaja kako bi javnost svojih zemalja podstakli da deluje što više antiruski i da produži podršku koju je Priština imala. To je prljava, ali i providna igra koja je iracionalna. Sa malo argumenta, to sve može da se pobije, jer potuno je smešno da Rusija stoji iza Tačija, i potuno je iracionalno da bi Rusija radila sebi na štetu i podržavala nešto što će posle omogućiti integraciju Kosova u NATO“, objašnjava Anđelković.

U spekulacijama koje ovih dana konstruiše Priština o razgraničenju sa Beogradom otišlo se tako daleko da je čak i Edi Rama, albanski premijer, koji je izjavio da je Kosovo deo Albanije, povezao realizaciju pregovaračkog plana Beograda i Prištine sa korekcijom granica, tako da je ispalo i da će Moskva to da aminuje.

Rusija je to, naravno, oštro demantovala. To nije sprečilo dalja spinovanja, pa je tako nemački list „Frankfurter rundšau“ izeno detaljan plan o razgraničenju Beograda i Prištine, po kome će se u albanskoj Valoni izgraditi mornarička baza za NATO, u albanskom gradu Kučovu vazduhoplovna baza, a da će auto-put kroz Srbiju, takozvani Koridor 10, biti stavljen pod međunarodnu zaštitu.

(Brankica Ristić, Sputnjik)