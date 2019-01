Prof Zec: ranije davali podršku Vučiću, a sada građanskim protestima

Podrška koju fakulteti daju protestima jeste vrsta institucionalne podrške, smatra profesorka Fakulteta političkih nauka (FPN) Snježana Milivojević, dok profesor Filozofskog fakulteta Miodrag Zec ističe da u tome učestvuje zbog svoje savesti, a ne da bi nešto dobio.

„Ja znam da ovaj put, treći put, vodi u treći svet. A mi nemamo jasan koridor, naš brod se vrti u krug, mi kao društvo nismo odredili smer“, ukazao je Zec, uz opasku da smo „zato, i posle 100 godina, na početku“.

On je, u okviru serijala Kvaka 23 Novinske agencije FoNet, podsetio da se svaka vlast s prezrenjem odnosi prema akademskim ljudima, da „ide na populizam“ i da to nije ništa novo. „Mi smo narod koji ili nema elitu, ili devastira ono malo što ima. Nije to slučajno. Sterija je proteran, Vuk je proteran. Dositej je na vreme umro, i on bi bio proteran“, napominje Zec.

S druge strane, on smatra da mu godine i status dozvoljavaju da govori ono što misli, baš kao što je to radio čitavog života.

„To jeste privilegija, ali ta privilegija košta. Neki kažu – to je visoka cena. Jednostavnije je vikati ‘živeo!’, nego čitati Imanuela Kanta“, ocenio je Zec u razgovoru s novinarkom Tamarom Skrozza.

I Milivojević misli da je vrlo važno da se jedan deo elite, u koju spada i akademska zajednica, solidariše i podrži građanske proteste, u situaciji kada veliki broj ljudi šeta ulicama i diže glas zbog nezadovoljstva, nepravde i raznih problema u društvu.

„U prvom trenutku mi se učinilo da bi bilo dobro da Beogradski univerzitet nastupi kao celina, ali sad mi se čak čini da je u redu što nastupaju fakultet po fakultet, i što svaki fakultet i iz oblasti svoje ekspertize ukazuje na strahotu i dubinu našeg sunovrata“, predočila je Milivojević.

Napominjući da ne pamti da je na FPN bilo ovoliko potpisa za bilo koju inicijativu, ona je, upitana da li je vlast uopšte briga šta misle i rade univerzitetski profesori, odgovorila da je vlast vrlo osetljiva na svaku vrstu kritike.

Zato ova podrška ne može proći neopaženo, ocenila je Milivojević, uverena da i na strani vlasti sazreva svest da delegitimisanje svih procesa u društvu, urušavanje institucija i ismevanje demokratije, ne proizvode apatiju, već naprotiv – izvode ljude na ulice.

„Ako čitaju svaki tvit koji se pojavi u sajber svetu“, ona ne veruje da „neće pročitati proteste ispod kojih se potpisalo po 100 ljudi koji se najozbiljnije bave stvarima kojima se i oni bave, ali na praktičan način“.

Milivojević je FoNetu izjavila da vlast na svoj način uvažava Univerzitet, jer „ne bi kupovali diplome, da ga ne uvažavaju“.

Nasuprot njoj, Zec ocenjuje da je intelektualac sumnjajuće biće, a da se ovde ne traži mislilac, neko ko sumnja, već – vernik. „Mi, nezavisni intelektualci, zamišljeni ljudi, eventualno uznemireni šta će se desiti, činimo manjinu i šta sad možemo? Što kažu, ja rekoh i spasih dušu svoju, a vi gurajte, pa ćete videti gde će se sve ovo završiti“, rekao je Zec.

„Stalno se namnožavaju konvertiti“

Komentarišući postupak svojih kolega koji su ranije potpisima dali podršku Aleksandru Vučiću, a sada potpisuju podršku građanskim protestima, on je konstatovao da su Balkan i Srbija raj za konvertite.

„Konvertiti, koji su prelazili s jedne na drugu stranu, ovde su bili ključni ljudi tokom istorije“, rekao je Zec, koji smatra da je to orijentalno nasleđe.

„Pa, tursku carevinu su 300 godina držali konvertiti, janičari. Prosto je to tako. I stalno se namnožavaju ti konvertiti. Ljudi jednoga uverenja, nemaju ovde veliku šansu“, zaključio je Zec.

