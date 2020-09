Profesor Radonjić: Naši nisu znali šta potpisuju, Kosovo će biti nezavisno za godinu dana

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Ognjen Radonjić ocenio je da ukoliko je sporazum iz Vašingtona pravno obavezujući, nezavisnost Kosova će stupiti na snagu za tačno godinu dana.

Radonjić se u autorskom tekstu za Peščanik zapitao da li je naša „svita“ znala šta potpisuje u Beloj kući ili prosto nije imala osećaj za finese u engleskom jeziku i američku diplomatsku „prepredenost“.

On je analizirao pretposlednju tačku dokumenta iz Vašingtona koja se tiče moratorijuma na političke aktivnosti obe strane:

„Kosovo (Pristina) will agree to implement a one-year moratorium seeking new membership into International Organizations. Serbia (Belgrade) will agree to a one-year moratorium of its de-recognition campaign, and will refrain from formally or informally requesting any nation or International Organization not to recognize Kosovo (Pristina) as an independent state. Both agreements to desist will take effect immediately“, što u prevodu znači:

„Kosovo (Priština) će pristati da primeni jednogodišnji moratorijum kojim se traži novo članstvo u medjunarodnim organizacijama. Srbija (Beograd) će se složiti sa jednogodišnjim moratorijumom u kampanji za otpriznavanje, i uzdržaće se od formalnog ili neformalnog zahteva od bilo koje nacije ili medjunarodne organizacije da Kosovo (Prištinu) ne prizna kao nezavisnu državu. Oba sporazuma o prestanku stupaju na snagu odmah“.

„U sporazumu se u rečenici koja se tiče Srbije moratorijum od godinu dana isključivo odnosi na akciju otpriznavanja Kosova jer nakon toga sledi zapeta i potpuno nezavisna rečenica na koju se moratorijum od godinu dana ne odnosi. Srbija je, dakle, pristala da počevši od 4.9.2020. pa nadalje više ne opstruiše priznanje Kosova kao nezavisne države od strane drugih nacija i njegov pristup medjunarodnim organizacijama“, naveo je profesor.

Prema njegovim rečima ono što sprečava da proces legitimizacije Kosova kao nezavisne države u Ujedinjenim nacijama već počne jeste moratorijum od godinu dana na koji se obavezalo Kosovo.

„In media res – zapeta je presudila stvar. Da je nije bilo, vremenski rok bi se odnosio i na drugi deo rečenice. Opet, da je nakon zapete i glagola uzdržati se (refrain) bio preciziran vremenski period od godinu dana (will refrain for a year ili neka slična formulacija) onda bi to uzdržavanje bilo vremenski ograničeno. Ovako su pisci sporazuma, na jedan vrlo diskretan i prefinjen način, oročili naše protivljenje. Drugim rečima, više nije neophodno da Srbija prizna Kosovo jer će se ono legitimisati kroz prijem u Ujedinjenim nacijama koji mi nećemo osporavati“, ocenio je Radonjić.

