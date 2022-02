Profesorka Stojković prihvatila kandidaturu za predsednicu Srbije ispred koalicije Moramo

Profesorka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Biljana Stojković prihvatila je danas kandidaturu za predsednicu Srbije ispred koalicije „Moramo“.

Na predizbornom skupu u Gornjim Nedeljicama, Stojković je kazala da će učiniti sve da se poštuje Ustav Srbije, da svi gradjani imaju pravdu.

„Zastupaću ustavni patriotizam, umesto primitivnog nacionalizma koji nas tera samo u mržnju“, rekla je Stojković, koja je i članica Skupštine slobode Srbije.

Stojković je naglasila da je prihvatila da bude predsednički kandidat te koalicije jer smatra da je „Moramo“ stalno na ulicama i uz ljude, što je njoj najvažnije.

Ona je rekla da je vladavina Srpske napredne stranke u poslednjih deset godina dovela do toga da se obesprave poljoprivrednici, zdravstveni i radnici u obrazovanju.

„Treba da prestanemo da na to pristajemo. Dakle, ne dam i ne pristajem. To treba da nam bude ideja vodilja“, istakla je ona.

Predsednik pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta izjavio je da je Stojković profesorka evolucije i da ona može da govori o tome kako je „čovek nastao od majmuna“, ali da ona bira da se na ulicama „bori protiv majmuna“ koji su u Srbiju „doveli“ rudarsku komapniju „Rio tinto“.

Jovanović je upitao okupljene stanovnike Gornjih Nedeljica da li će trpeti „Rio tinto“, „zlo“ koje se nalazi na nekoliko stotina metara od seoske škole.

„Rio tinto treba proterati kao što smo proterali zlo sa Stare planine koje je došlo da nam otima vodu“, istakao je on.

Predsednik Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović obećao je danas da će po dolasku na vlast svakom poljoprivredniku odmah obezbediti po 200 evra subvencija.

„Subvencije će se godinama povećavati do nivoa koji je u Evropskoj uniji, do 1.500 evra po hektaru“, istakao je on.

Zelenović je kazao da srpski poljoprivrednici treba da žive i rade kao u Evropskoj uniji i dodao da će obezbediti gorivo za njih „u pola cene“.

On je naveo da Srbija danas uvozi mleko u prahu i sir, a da poljoprivrednici iz zapadne Srbije ne mogu sa profitom da proizvode te osnovne namirnice.

„Živećemo bolje tako što ćemo promeniti način na koji se odvija poljoprivreda u Srbiji više od 30 godina a koja nema nikakvu šansu da uspe“, dodao je on.

Predstavnik pokreta Ne davimo Beograd Radomir Lazović izjavio je da Beogradajanima ne može biti dobro ako je stanovnicima Gornjih Nedeljica loše.

„Ne možemo da čekamo da se ovo zlo (Rio tinto) koje se gradi vodom slije do Beograda pa da kažemo kako je loše“, istakao je on.

On je naveo da će koalicija Moramo „osloboditi“ Srbiju, zaustaviti sve „štetne projekte“ i učiniti da Srbija bude mesto kojim se njeni gradjani ponose i u kojoj dobro žive.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.