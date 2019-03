Protest biciklista: Performans ispred Skupštine grada sa maskama Vesića i Malog

Članovi udruženja gradjana Ulice za bicikliste održali su danas ispred Skupštine grada protestni performans zbog najavljene izmene u naplati gradskog prevoza za koju ističu da nanosi finansijsku štetu.

Član udruženja Zoran Bukvić rekao je da je „ministar finansija Siniša Mali izjavio da biciklistima ne treba dati naknadu za prevoz jer imaju sopstveni“.

„Znači, kad idete kolima na posao vi dobijete pare za beznin ako donesete račun, ali biciklista neće dobiti ništa“, rekao je Bukvić, misleći na najave da poslodavci moraju da dokažu da su naknade za prevoz iskorišćene za tu svrhu.

Prema njegovim rečima, takvom logikom „biciklistima koji idu na posao izvlači se iz džepa 3.000 dinara“, odnosno iznos naknade za prevoz jer je neće dobiti.

On je naglasio da je to protivno zakonu, ali i praksi zapadnih zemalja koje finansijski stimulišu što masovnije korišćene bicikla, jer to donosi zdravstvenu korist, smanjuje zagadjenje u gradu i saobraćajne gužve.

Bukvić je ukazao na apsurd da će novac dobijati vozači koji načinom odlaska na posao zagadjuju životnu sredinu, a biti kažnjeni oni koji doprinose na više načina, kao što su biciklisti i pešaci.

Član Udruženja Nebojša Stojković rekao je da zvuči neverovatno da gradonačelnik najavljuje kandidaturu Beograda za titulu Zelene prestonice iako je, naglasio je, jedan od najzagadjenijih gradova u Evropi.

Istovremeno se, napomenuo je, destimulišu gradjani da voze bicikle, iako se stalno obećava otvaranje novih biciklističkih staza.

Predstavnici Udruženja nosili su maske zamenika gradonačelnika Gorana Vesića i ministra finansija Siniše Malog, zbog čijih su izjava i organizovali performans, a delili su i izmenjene bus plus kartice.

Na njima je ispisano BajsMinus uz superhikovsku poruku – uzima siromašnima, daje bogatima.

Ona je deljena biciklistima, članovima Udruženja, koji su zauzvrat davali novac, pokazujući time da najavljenom novinom ostaju bez njega.

(Beta)