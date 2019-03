Protest Jedan od pet miliona u Kuršumliji: Vučić slagao sve što je obećao

Jedan od lidera Saveza za Srbiju Dragan Djilas i potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović poručili su večeras na protestu „Jedan od pet miliona“ u Kuršumliji da gradjani „više neće da idu“ za predsednikom Srbije i SNS Aleksandrom Vučićem i da od njegove vlasti „nema vajde, jer je slagao sve što je obećao“.

Na početku protesta grupa od oko 15 ljudi koji ne žive u Kuršumliji pokušala je vikom i prekidanjem govornika da prekine protest, a policija ih je udaljila od mesta na kome su se okupili gradjani.

Djilas je na protestu rekao da se sve se promenilo u prethodna tri meseca.

„Ni u jednom mestu Vučić koji je zbog masovnih gradjanskih protesta krenuo u izmišljenu kampanju ‘Budućnost Srbije’, više ne može da skupi ni hiljadu ljudi. Neće više ljudi da idu za Vučićem, shvatili su da nema tu budućnosti, da nema ideja, da sve što je obećao – slagao je“, rekao je Djilas.

Djilas je istakao da je Kuršumlija grad od kojeg je država uvek uzimala i kojeg se seti samo za porez i regrutaciju, grad koji je sijao stotinama Karadjordjevih zvezda, a u kojem je danas mrak.

Ljudi iz Kuršumlije odlaze jer više ne mogu da izdrže, rekao je Djilas.

„Srbija bi trebalo da se razvija cela, a ne samo jedan njen deo; 15 miliona evra daju za gondolu u Beogradu, dok Kuršumlija umire. Nije patriotizam dati tri miliona evra za jarbol dok nam se škole gase, bolnice propadaju. Nije ova zemlja toliko siromašna da nam neko otvara fabrike i kaže budite srećni sa 25.000 dinara. To je nedostojna plata za bilo kakav posao“, poručio je Djilas.

Djilas je onima koji su se „zaklinjali na Ustavu, a sada bi da prekrajaju granice i daju naše teritorije“, poručio da na to nemaju pravo.

„Nije ideja menjanje granica, već pomirenje ljudi. Ideja je da radimo za plate koje su pristojne, da nam deca ostanu i da se školuju ovde, hoću zemlju u koju će moja deca moći da se vrate. Budućnost je u tome da naša deca počnu da se vraćaju i zajedno sa nama grade državu, jer dosta smo ratovali, dosta smo živeli loše, vreme je da i nama svane“, rekao je Djilas.

Jovanović je naveo da od aktuelne vlasti „nema vajde“, jer je ne zanima razvoj sopstvene zemlje.

„Njih zanimaju provizije od prodaje zemlje. Njih ne zanimaju pristojne plate, jer što su manje plate, jeftinije će kupiti glas na dan izbora, samo to je njima važno. Njih ne zanima da ljudi ostaju ovde, jer što više ljudi ode, to će lakše kontrolisati one koji ostanu“, rekao je Jovanović.

„Da misle o razvoju, ne bi najavljivali ukidanje 500 km pruga, već bi renovirali prugu Niš – Priština. Ne bi gradili stadion od 250 miliona evra, nego bi uložili u energetiku i poljoprivredu. Ne bi radili gondolu u Beogradu od 15 miliona evra, dok Kuršumlija nema ništa“, dodao je potpredsednik Narodne stranke i šef odborničke grupe Savez za Srbiju u Skupštini Beograda.

Jovanović je istakao da je narod ustao i da nema više nazad.

„Okupićemo se svi 13. aprila u Beogradu, da glasamo o njima, ali ne u njihovim ćoravim kutijama, već direktno, ispod balkona na Andrićevom vencu. Ne bih voleo da sam njihovoj koži, kad im narod bude isporučio račun za Jutke, Vuline, lokalne funkcionere, za leteće automobile, nevidljive fabrike, pogašene škole“, naveo je Jovanović.

Protest u Kuršumliji, kome je prisustvovalo stotinak gradjana, završen je šetnjom centralnom ulicom grada.

(Beta)