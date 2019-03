Protest „Jedan od pet miliona“ u nekoliko gradova Srbije

Protest „Jedan od pet miliona“ održan je u nekoliko gradova Srbije.

Oko 1.500 ljudi učestvovalo je u osmoj protestnoj šetnji „Jedan od pet miliona“ večeras u Šapcu.

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac rekao je na protestu da je u Srbiji počeo „opšti proces ujedinjavanja“ i da se građani ujedinjuju sa opozicijom, kao i sama opozicija unutar sebe.

On je kazao da to ujedinjavanje treba da omogući normalan i fer politički život.

Predsedica Udruženja malinara Zapadne Srbije Slađana Stanković rekla je da je Vlada „sve njihove apele i priče bacila u ćošak i da su protesti „šansa da kažu šta misle i šta ih muči“.

„Država mora da misli o poljoprivredi i poljoprivrednicima“, rekla je Stanković.

Novinar Marko Tepanović kazao je da protesti moraju da ostanu mirni i da su „pokazali lepo lice Srbije“.

„Nismo ostavili nijedan pikavac, dolaze ljudi sa decom, mladići i devojke i to traje četiri meseca“, rekao je Tepanović i dodao da predsedniku Aleksandru Vučiću “ treba da postave uslove i rokove koje treba da ispuni“.

Protestni skup je protekao bez incidenata, a kolona se kretala centralnim gradskim ulicama.

Grupa trkača rekreativaca krenula je iz Svilajnca na trkački put dug 115 kilometara, a krajnja destinacija te trke je protest „Jedan od pet miliona“ u Beogradu, kojem će se pridružiti u subotu, 9. marta, na Platou ispred Filozofskog fakulteta.

Kako su saopštili organizatori na taj način „deo trkačke zajednice upućuje podršku tim protestima“, ali i kako navode „ojačava protok energije, ljubavi i radosti širom Srbije“.

„Duž ‘staze’ ultramaratona, trkačima rekreativcima će se pridruživati i sportisti iz drugih mesta, a planirano je i da se njihov poduhvat simbolično nagradi“, navodi se u saopštenju.

Oragnizatori su dodali da će pred početak protesta u 17.45 kod Platoa biti organizovana dodela medalja za savladanih 115 km.

Predsednik Narodnog pokreta Dveri Boško Obradović rekao je na protestu „Jedan od pet miliona“ u Vranju da ženama u Srbiji ne može da čestita Dan žena „jer dok je Milutin Jeličić Jutka još predsednik opštine Brus žene nemaju šta da slave“.

Obradović je rekao da je u Srbiji na vlasti diktatura jer ne funkcioniše nijedna institucija, već sve zavise od volje jednog čoveka.

„Ovo stanje nije normalno, ova vlast nije normalna i to je razlog zašto smo svi na ulicama, da vratimo Srbiju u normalno stanje“, rekao je Obradović.

On je rekao da ujedinjena opozicija ne beži od izbora ali da traži „da budu fer i pošteni“, odnosno da se pre njihovog raspisivanja najmanje šest meseci uspostavi sloboda medija, u suprotnom će opozicija bojkotovati izbore.

Obradović je najavio i da će se protesti omasoviti ukoliko za sedam dana ostanu i dalje na svojim funkcijama predsednik opštine Brus koji je optužen za seksualno uznemiravanje, i predsednik opštine Grocka Dragoljub Simonović, osumnjičen da je naredio da se puca na kuću novinara, „jer su oni simboli ove vlasti“.

Profesor istorije Vladimir Radosavljević rekao je da „ženama u Srbiji na današnji dan može još samo da čestita to što su žive“, jer su prinuđene da rade za manje plate i da trpe šikaniranje poslodavaca.

On je rekao i da „nijednoj polnoj ili etničkoj grupi u Srbiji nema šta da se čestita zato što je država postala poligon za pljačku“.

Nekoliko stotina građana je nakon obraćanja govornika prošetalo centralnim gradskim ulicama. Protest „Jedan od pet miliona“ organizuje se u Vranju svake sedmice od kraja januara.

Pristalice vojvođanske autonomije donele su na protest u Novom Sadu nekoliko desetina zastava Vojvodine, a na čelu kolone koja je došla na trg bila je veoma velika zastava te pokrajine.

Druga grupa demonstranata donela je veliku zastavu Srbije, koja i inače dominira protestima u Novom Sadu, i dvadesetak manjih.

Te dve grupe građana bile su odvojene, a incidenata nije bilo.

Grupa sa vojvođanskim zastavama stajala je na stepeništu ispred Srpskog narodnog pozorišta, a grupa sa zastavama Srbije bliže improvizovanoj bini.

Nakon završenih govora na Pozorišnom trgu, građani sa vojvođanskim zastavama su otišli sa protesta, dok su ostali demonstranti produžili do obližnje Gradske kuće, gde su održali „Pet minuta buke“, uz muziku sa razglasa na kamionu, pištaljke i vuvuzele.

Pristalice vojvođanske autonomije su se uputile drugom trasom, gde su razvili i veliki transparent na kojem je pisalo „Svi smo mi vojvođanski front“.

Republička ;poslanica Aleksandra Jerkov izjavila je na protestu „Jedan od pet miliona“ u Novom Sadu, da režim u Srbiji pruža zaštitu isključivo ljudima koji „pokušavaju da prevare i obmanu sistem“, a ne štiti one koji su pošteni i pokušavaju da žive isključivo od svog rada i zalaganja.Jerkov je kazala da „oni ne daju Gašiće, Lončare, Jutke, Simonoviće, Stefanoviće, Maje i Zorane“ i da ne daju ljude koji „pokušavaju da prevare sistem“.

„U njihovom sistemu i režimu to su ljudi koji isključivo imaju zaštitu“, ocenila je Jerkov.

Ona je kazala da je nekažnjivost u Srbiji poprimila opasne razmere, ukazujući na slučaj novinara portala Žig info Milana Jovanovića, jer niko nije kažnjen za paljenje njegove kuće nakon što je kritički pisao o aktuelnoj vlasti.

„Ako ovo sa Milanom prođe i (predsednik opštine Grocka) Simonović još jedan dan provede, a da ne odgovara za to što je učinio, onda se to sutra može desiti svakome od nas, vašoj deci, kolegama, porodici, prijateljima. Moramo da kažemo: no pasaran“, rekla je Jerkov i dodala da „Novi Sad neće dati ni Milana, niti bilo kog poštenog čoveka u Srbiji“.

Ona je poručila da građani ne smeju dozvoliti dalje uništavanje Novog Sada, od onih koji bi da „ruše SPENS, stadion Vojvodine, koji rasprodaju građevinsko zemljište partnerima iz drugih država i poklanjaju vojvođansko poljoprivredno zemljište svojim poslovnim partnerima“.

„Mi ćemo odbraniti Novi Sad i Vojvodinu, a dok ne pobedimo, nećemo se skloniti odavde. U proteklih nekoliko dana mnogo smo slušali o tome ko smo i šta smo mi iz Vojvodine. Ipak je svakome jasno koliko je Vojvodina lojalna Srbiji i zbog toga ne treba niko nama da priča ko smo i šta smo, niti mi treba nekome da se pravdamo“, dodala je Jerkov.

Novinar Milan Jovanović iz Grocke, kojem je nedavno zapaljena kuća, poručio je da će „istim žarom nastaviti da se bavi svojim poslom“, ali da očekuje i „mlade ljude da se uključe u borbu“.

„Ja ću još više da radim, iako me gaze godine, ali očekujem da mi se i vi mladi pridružite u tome da izaberemo pravu vlast i prave ljude na prave funkcije“, kazao je Jovanović.

Okupljeni građani su nakon Jovanovićevog govora dugo skandirali „Ne daj se, Milane“.

Studentkinja novosadskog Filozofskog fakulteta Saška Radujkov poručila je da će mladi i studenti svakog petka dolaziti na proteste, sve dok se ne stvore uslovi da studenti koji su marljivim radom zaslužili svoje diplome ne budu ponovo poštovani u Srbiji.

„Sve nas koji polažemo ispite da bismo postali uzorni i korisni članovi ovog društva ne poštuju, već daju poslove ljudima koji su kupili diplome, a naše profesore nazivaju neozbiljnim imenima“, rekla je Radujkov.

Predstavnica Inicijative „Mame su zakon“ Ivana Tanasijević rekla je da svaka trudnica i majka ima pravo na posebnu zaštitu i dodala da to pravo po ustavu treba da im bude garantovano bez obzira na njihov radni status.

„Bez obzira da li su zaposlene ili ne one to pravo imaju. Uvođenjem uslova da majka mora biti u radnom odnosu da bi ostvarila ova prava, direktno se krši Ustav Srbije“, kazala je Tanasijević i upitala „da li je to zlatno doba o kojem vlast danas govori“.

Na Pozorišnom trgu pristalice vojvođanske autonomije donele su nekoliko desetina zastava Vojvodine, a na čelu kolone koja je došla na trg bila je velika zastava te pokrajine.

Druga grupa demonstranata donela je veliku zastavu Srbije, koja inače dominira protestima u Novom Sadu, i dvadesetak manjih. Te dve grupe građana bile su odvojene, a incidenata nije bilo.

Nakon završenih govora na Pozorišnom trgu, građani sa vojvođanskim zastavama su otišli sa protesta, dok su ostali demonstranti produžili do obližnje Gradske kuće, gde su održali „Pet minuta buke“, uz muziku sa razglasa na kamionu, pištaljke i vuvuzele.

Protestna kolona se sa Trga slobode ispred Gradske kuće potom uputila u šetnju centralnim gradskim ulicama, do tržnog centra „Promenada“, čiju su izgradnju pratile brojne afere.

Organizatori protesta „Jedan od pet miliona“ u Aleksandrovcu saopštili su na svom fejsbuk profilu da ove subote, 9. marta, neće biti protestne šetnje u tom gradu, a narednu su najavili za 16. mart.

„Preskočićemo ovu subotu što se tiče protestne šetnje u našem gradu. Ove subote učestvovaćemo u protestnoj šetnji „Jedan od pet miliona“ u Beogradu i tako obeležiti 18 godina od devetomartovskih demonstracija. Naša druženja u Aleksandrovcu nastavljamo 16. marta“, navedeno je na fejsbuk profilu aleksandrovačkog protesta.

Protesti u Aleksandrovcu do sada su održani pet puta.

Građani koji se okupljaju na protestima u tom gradu traže ispitivanje porekla imovine javnih funkcionera i pojedinaca povezanih sa vlašću od 1990-te godine do danas, lustraciju onih koji su zloupotrebili javne funkcije, preispitivanje odluka i ugovora koji se odnose na Aleksandrovac, obaveštavanje javnosti o rezultatima te provere i kažnjavanje odgovornih.

Traže i da opština obezbedi veću finansijsku pomoć porodiljama i mladim bračnim parovima, poljoprivrednicima te da donese dugoročnu strategiju za ostanak, ali i povratak mladih i stručnih ljudi u taj grad.

Građani Niša su se deveti put okupili na protestu „Jedan od pet miliona“, a novinar i analitičar Djorđe Vukadinović istakao je da ljude na proteste okuplja najgora Vlada u srpskoj istoriji.

„Do ponoći ne bi mogli da pobrojimo sve katastrofe i nesreće u koje nas je uvalila ova vlast, najgora od najgorih. Dva primera – predaja niškog aerodroma državi i politika koju aktuelna vlast vodi prema Kosovu, dovoljni su razlozi da za njih niko ne glasa“, poručio je Vukadinović.

On je kazao da je aerodrom mogao da bude lokomotiva razvoja Niša i umesto da ga pazi, vlast bi da ga „zatravi“ i da ga upropasti, da ne bi smetao njihovim strateškim partnerima da razvijaju aerodrom u Beogradu, ali i aerodrom u Prištini.

Vukadinović je podsetio da su naprednjaci čim su došli na vlast potpisali Briselski sporazum, ali ga do danas, šest, sedam godina posle, nisu obelodanili.

„Taj sporazum i njihova politika prema Kosovu predstavljaju kombinaciju gluposti i izdaje. Sporazum ima 15 tačaka, a oni su njime obećali Albancima ono što NATO nije uspeo 1999. godine, ni Albanci pogromom 2004. godine. Sve to što oni nisu uspeli, uspeli su (predsednk Srbije Aleksandar) Vučić i (šef diplomatije Ivica) Dačić“, naglasio je Vukadinović.

Prema njegovim rečima, aktuelna vlast je obećala integraciju severa Kosova, ukidanje srpskog pravosuđa i svih drugih organa u tom delu zemlje.

„Dobili su obećanje o zajednici srpskih opština, a zauzvrat nisu ništa dobili. Sada kukaju i plaču što Priština i njihovi prijatelji neće da im daju to nešto.

Vrlo moguća teorija je da su ispunili nešto 2012. godine da bi došli na vlast, i da je to što je tada obećano sada stiglo na realizaciju“, kazao je Vukadinović.

On je istakao da bi aktuelna vlast trebalo da zakaže skupštinsku raspravu na kojoj bi bili izneti predlozi za rešenje Kosova, a ne da o tom pitanju pregovara u kafićima u Rimu i Njujorku.

Vukadinović je rekao da su protesti u Srbiji važni kako bi aktuelnoj vlasti pokazali „da je se ne plašimo, da je preziremo i da smo je pročitali“.

„Šetnje i protesti pokazali su da ima i onih koji misle drugačije, a to pitanje koliko ima njih, a koliko nas? Ima ih mnogo kad ih dovezu na dnevnicu i sendviče, a vas ovde niko nije dovezao“, istakao je Vukadinović.

Prema njegovim rečima, ljudi u Srbiji ne treba da sumnjaju da li vlast u Srbiji treba da se promeni.

„Ko god da dođe, crni đavo da dođe, biće bolji od njih“, poručio je Vukadinović okupljenim građanima.

Deveti protest u Nišu završen je protestnom šetnjom centralnim gradskim ulicama uz bubnjeve, pištaljke i povike „Vučiću lopove“.

(Beta)