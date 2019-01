PSG i Gradjanski blok 381 traže odgovor na pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića

Predstavnici Pokreta slobodnih gradjana (PSG) i Gradjanskog bloka 381 upitali su ponovo danas predsednika Srbije Aleksandra Vučića ko je ubio lidera Gradjanske inicijative SDP Olivera Ivanovića.

Zastupnik PSG Rade Veljanovski rekao je na skupu ispred predsedništva da se naredne nedelje navršava godina od ubistva Ivanovića i da to pitanje prati „vrlo osnovani utisak da vlast zna ko je to uradio i ko je bio nalogodavac ali da ne želi to da saopšti jer verovatno nema čiste ruke u svemu tome“.

„Mi već sedam meseci dolazimo pred predsedništvo Srbije i postavljamo pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića, ali to pitanje ne postavljamo samo mi iz PSG i Gradjanskog bloka 381 već ga postavljaju gradjani Srbije, naša ali i medjunarodna javnost. Na to pitanje do danas nismo dobili odgovor i sumnjam da ćemo ga uskoro dobiti“, kazao je Veljanovski.

On je ocenio da je Srbija danas „zemlja neslobode i straha“ u kojoj „vlast nije spremna da prihvati slobodno i drugačije mišljenje“.

„Vlast je spremna da poništi slobodno i kritičko mišljenje, pa čak i da poništi ljude koji drugačije mislmo. Živimo u šizofrenoj situaciji gde uprkos sumornoj neslobodi naša vlast insistira na spektaklima, na osvetljenju koje traje tri meseca, na tome da predsednik države u ovu zgradu unosi badnjak zanemarujući činjenicu da smo mi multietnička, multikonfesionalna zemlja u kojoj je po Ustavu crkva odvojena od države i gde se prema tome, verski rituali ne mogu obavljati u institucijama sistema“, kazao je Veljanovski.

On je upitao da li je Srbima koji žive na Kosovu bolje zbog toga što kako je rekao, „i oni moraju da prihvate jednoumnu politiku i što im nije dozvoljeno da misle svojom glavom i na svoj način, što je sa Oliverom Ivanovićem apsolutno dokazano“.

„Da li je njima bolje što moraju da slušaju naloge iz Beograda ili bi bilo bolje da i oni budu slobodni gradjani i da se sami izbore za svoju sudbinu uz pomoć onih koji su dužni da im pomognu“, upitao je zastupnik PSG.

Veljanovski je dodao da će PSG i Gradjanski blok 381 nastaviti da se bore za promenu vlasti i smenu Aleksandra Vučića,

„Nastavićemo da se borimo da imamo zemlju u kojoj će se na drugačiji način vladati i u kojoj će ljudi biti svtarno slobodni i u kojoj će moći slobodno da kažu ono što misle a da ih niko ne ugrožava znog toga kao što se dogodilo sa Oliverom Ivanovićem“, rekao je Veljanovski.

Predstavnici PSG i Gradjanskog bloka okupljeni ispred predsedništva nosili su transparent sa natpisom „Ko je ubio Olivera Ivanovića“ kao i manje parole sa pitanjima „Zašto ljudi nisu bezbedni“, „Ko crta mete na čelima političkih protivnika“, „Ko daje tabolidima informacije iz istraga“.

Lider Gradjanske inicijative SDP Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine, sa više hitaca u ledja, dok je ulazio u stranačke prostorije u severnom delu Kosovske Mitrovice.

Zvanični Beograd obećao je prve informacije u roku od dve nedelje posle ubistva, ali rezultati istrage još nisu objavljeni.

(Beta)