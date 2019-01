Putin izneo najčvršću poziciju u vezi sa Kosovom (video)

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin boravio je u zvaničnoj poseti Srbiji, tokom koje je potpisan 21 sporazum i memorandum. Nakon bilateralnih i sastanaka u proširenom formatu, Putin je kao jedinu brigu istakao kosovsko pitanje.

Diplomata Srećko Đukić u emisiji Radio Sputnjika „Od četvrtka do četvrtka“ rekao je da je u našoj stručnoj javnosti, koja se bavi međunarodnim odnosima, posebno ona koja se bavi odnosima Srbije i Rusije i još specifičnije koja se bavi problema Kosova i rešavanja tog pitanja, provejavala stalno jedna dilema — da li postoji puna saglasnost Beograda i Moskve o rešenju kosovskog pitanja.

Prema rečima Srećka Đukića, Vučić u obraćanju javnosti nije govorio o kosovskom pitanju, ali je Putin, kao uvek posle susreta sa šefom bilo koje države, pročitao svoju izjavu i nije je improvizovao, već je najpotpunije izložio poziciju Rusije o kosovskom pitanju.

„Rekao bih da je ta izjava najčvršće do sada izložena pozicija i da, na neki način, zaokružuje politiku koju je najavio Lavrov u februaru prošle godine, kad je bio u Beogradu, a to je da će Rusija imati aktivniju ulogu u rešavanju kosovskog pitanja. Sad je Putin pitao gde su srpski vojnici i policajci na Kosmetu, imao je primedbu na Evropsku uniju. Dakle, on traži da se uđe u suštinsko razmatranje kosovskog pitanja u kojem će biti i Rusija. Da li će to biti razgovori po principu Rambujea ili razgovora sa Ahtisarijem ili će u pitanju biti šatl diplomatija između Vašingtona i Moskve i Brisela, to ćemo videti. O tome treba razmišljati zato što je kosovsko pitanje definitivno nemoguće rešiti bez saglasnosti Rusije“, kategoričan je Đukić.

On objašnjava da postoji Rezolucija 1244, koja reguliše kosovsko pitanje i ma koliko na Zapadu govorili da ih to ne interesuje, ona ipak postoji. Ona jedino može da bude ukinuta ako bude većine u SB UN, a Zapad, prema njegovoj oceni, nema većinu stalnih članica.

„Prema tome, vi morate da tražite saradnju sa onima koji neće jednostrano da ukinu Rezoluciju 1244. Možda je naša šansa da se pregovori o Kosovu postave na jedan malo drugačiji način, da se u tim pregovorima prvo razjasne odnosi između velikih, pa onda da se to spusti na niži nivo“, predlaže ovaj diplomata.

Đukić dodaje da je i zapadnim liderima stalo do rešenja kosovskog pitanja i nije isključeno da će američki predsednik ovih dana pozvati ruskog kolegu.

„Oni jednostavno moraju da uključe Ruse, jer bez njih nije rešeno pitanje Dejtona, ni pitanje završetka agresije i izgradnje Rezolucije 1244. To su Ahtisari i Černomirdin završili kod Miloševića… Srbi Zapadu ne veruju blanko i ’an ženeral‘ i zato je potrebna garancija“, smatra naš sagovornik.

Sa druge strane, Zapad ne želi da odlaže rešenje Kosova zato što ima mnogo drugih problema, zaključuje Đukić.

(Sputnjik)