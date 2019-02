Radeta: Mnogo problema u predškolskom obrazovanju, predložene zakonske izmene ništa ne menjaju

Poslanica Srpske radikalne stranke (SRS) Vjerica Radeta ocenila je danas da predložene izmene Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koje su na dnevnom redu sednice parlamenta, ništa značajno neće promeniti u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja koja u Srbiji ima mnogo problema.

„Suština je da ovim izmenama Vi, ministre, ništa značajno ne menjate“, rekla je Vjerica Radeta obraćajući se ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladenu Šarčeviću tokom rasprave o amandmanima koje je SRS podneo na taj zakon.

Ona je kazala da Šarčevićevo obrazloženje zbog čega nije prihvaćen jedan od amandmana, kako je rekla, govori o tome da je on „eto tek tako izabrao reda radi nekoliko članova (zakona)“ da ih promeni da bi se uklopio u digitalizaciju.

„Ali je zaista problem da vi sada menjate zakon iz 2017. godine. Svi znamo da je te iste godine Ana Brnabić u svom ekspozeu, kada je birana za predsednika Vlade zapravo rekla da će suština njenog biti digitalizacija svih mogućih oblasti u Srbiji… Onda se sada pitamo – zašto vi donosite, odnosno predlažete zakone, a da pre toga ne pročitate bar ekspoze predsednika Vlade“, upitala je Radeta.

Ministar Šarčević rekao je da su u vreme kada je donošen sistemski zakon postojale mnogo važnije stvari koje je trebalo uraditi poput novog nacionalnog okvira plana i programa koji nisu ostavljeni u nasledje kako treba.

„Da bi mogli to da radimo, mi smo u tom trenutku imali stanje na terenu da se evidencija vodi peške i tek počinje elektronski. Znači, da smo sačekali da dodjemo do kapaciteta i tom brzinom da obučimo ljude i opremimo, nismo mogli da prognoziramo da će to biti brže nego što jeste. Mi smo zato ostavili da može da se vodi na stari i novi način. S obzirom na to da je taj proces ubrzan, prosto smo želeli da sada damo prednost jednom efikasnijem modelu“, kazao je Šarčević.

Poslanica SRS Nataša Jovanović rekla je da je izmena i dopuna Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju prilika da se razgovara o tome kakva je sveukupna situacija u predškolskom obrazovanju u zemlji uz osvrt na periodu „kada su ovi iz propalog žutog preduzeća i njihovi sledbenici zapadni plaćenici preuzeli vlast 2000. godine“.

„Ono što nas srpske radikale interesuje je to, s obzirom na heterogenost i na geografski položaj pojedinih ruralnih sredina koje nisu razvijene, šta ćete da preduzmete da se preostali ukupan broj dece koja nisu obuhvaćena predškolskim obrazovanjem uključe u to, kao i marginalizovane grupe? Mislim na romsku decu pre svega“, rekla je Jovanović.

Odgovarajući joj, Šarčević je kazao da je to jedan od glavnih ciljeva ministarstva koji ulazi u novi ciklus strategije do 2030. godine i da se trenutno radi na realizaciji projekta kredita od 50 miliona dolara u koje je uključeno 30 lokalnih samouprava.

„Tu idemo većinom na komponentu jedan – gradnja novih zgrada. Prednost imaju one sredine koje su najmanje obuhvatom primile decu od tri do pet i po šest godina“, kazao je Šarčević.

On je kazao da je pažnja usmerena i na romsku decu i da je važno objasniti koliko je važan ciklus boravka dece u školi makar četiri sata, jer je cilj da imaju ranu pismenost bez obzira ko ih čuva.

