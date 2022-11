Radić: Migovi neefikasni protiv komercijalnih dronova, sa KFOR-om dobri odonosi

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je večeras da su za lovačku avijaciju praktično nedodirljivi mali komercijalni dronovi, jefitni i dostupni na tržištu, dok bi pojava sofistificiranih dronova sa velikim radarskim odrazom nad Srbijom značila da ih je poslala neka velika sila, praktično KFOR.

„Ali KFOR ima vrlo solidne odnose sa Vojskom Srbije (VS), saradnja je vrlo kvalitetna i nema indicija da se tu nešto nepovoljno dešava“, rekao je Radić, za Betu, povodom večerašnje tvrdnje beogradskih „Večernjih novosti“ da su „nepoznati dronovi osmatrali kasarne i položaje VS u okolini Raške“.

Po rečima Radića, sa KFOR-om se održavaju redovni sastanci, tako da ih VS može obavestiti o tome i tražiti njihova saznanja o upotrebi dronova.

On je rekao i da ne veruje da bi se velike sile služile ovom metodom pritiska, kao i da ne bi koristile ovakvo sredstvo za prikupljanje podataka „na taktičkom nivou“.

„Gde je neka četa ili vod nije relevantno sa visoku politiku“, ukazao je Radić.

Odgovarajući na pitanje da li je su dronove možda poslale Kosovske snage bezbednosti, on je naveo da se može nagadjati i o nekim paralelnim snagama i policiji.

„Ako su komercijalni dronovi, mali su i dostupni na tržištu, može da ih koristi bilo koja organizacija koja želi da prikupi informacije“, naveo je Radić, kao i da se takvi, komercijalni, dronovi puno koriste sada u ratu u Ukrajini.

Na pitanje da li je uobičajeno da se objavljuju informacije o pojavi drona nad nekom zemljom i to uz video snimak poletanja lovačkih aviona, kako bi ih eventulano uništili, on je rekao da se u ovom slučaju „šalje poruka javnosti da smo jaki i da neko brine o državi“, kao i time što je daanas saopšteno da je podignuta borbena gotovost VS.

(Beta)

