Radić: Ne očekujem štetu u odnosima sa Rusijom zbog konvoja sa oružjem

Vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je danas da sa zakonske strane nema ništa sporno u tome što je Srbija omogućila da preko njene teritorije predje železnički transport sa neborbenim vozilima za Ukrajinu i da ne očekuje da u tom pogledu nastane neka šteta u odnosima sa Rusijom.

U izjavi agenciji Beta, Radić je rekao da je procedura za takav transport veoma jasna i da su u to uključeni Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer se radi o robi koja može da u slučaju nezgode izazove ugrožavanje trećih lica, Ministarstvo odbrane i Ministarstvo spoljnih poslova, koje mora da napravi procenu da li prevoz takvog tereta može da napravi potencijalnu štetu po državne interese.

„Uvek se pravi procena šta bi moglo da se desi ako se neko naljuti. Ali, s obzirom da ovih dana kroz čitavu Evropu ide ogromna količina naoružanja Ukrajini, u šta je uključeno oko 40 zemalja, bilo bi nedžentlmenski uvesti bilo kakvu zabranu za sredstva koja nemaju borbenu namenu. Naročito imajući u vidu da je u aprilu pribavljena dozvola za vojni transport iz Kine (raketni sistem FK-3) za Vojsku Srbije“, rekao je on.

Radić je dodao da niko ne može da tvrdi da se radi o dogovoru, po kojem bi Srbija omogućila prolaz te železničke kompozicije preko svoje teritorije u zamenu za dozvolu da kineski vojni avioni preko teritorije EU i NATO isporuče raketni sistem na batajnički aerodrom, ali da je to za EU i NATO bilo „jednako politički osetljivo“.

„Ne možemo reći da je to bila trgovina. Ali činjenica je da je predsednik Aleksandar Vučić rekao da postoje one zemlje koje sprečavaju da preko njene teritorije dolete kineski vojni avioni do Srbije i da je na kraju uključeno ‘zeleno svetlo’ za taj transport. To je uradjeno uprkos mnogim kritikama na Zapadu, pa i medijskoj histeriji. Bilo bi vrlo neobično da Srbija posle par nedelja kaže ‘ne’ transportu ovih vozila. Ne tvrdim da je reč o trgovini, ali jasno je šta je džentlmensko ponašanje“, rekao je on.

On je rekao da su se u tom slučaju poklopili interesi Srbije da dodje do tih raketa i NATO da isporuči vozila Ukrajini što je pre moguće.

Odgovarajući na pitanje kako se ta odluka Beograda može odraziti na odnose sa Rusijom, Radić je rekao da je sada za Srbiju mnogo važnije šta kažu Zapadne sile i da se to i vidi iz namere da se Zapad „ne ljuti“ zvaničnim potezima vlasti.

„Sa Rusijom se ne očekuje neka veća politička šteta. Taj konvoj se kretao i kroz Madjarsku, zemlju koja je pokazala veliku spremnost na saradnju sa Rusijom i koja je otvoreno odbila da pruži vojnu pomoć Ukrajini. Ali ni ona nije sprečila ovaj tranzit. Taj tranzit će ostati ispod političkog radara i to pitanje nema tu važnost kao pitanje Kosova i Metohije, odnosno Donbasa, Krima, Abhazije, Osetije i drugih pitanja“, rekao je on.

(Beta)

