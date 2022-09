Radić: Počasna paljba uz intoniranje himne nije u skladu sa praksom i protokolima

Vojni analitičar Aleksandar Radić izjavio je danas da je izvodjenje počasne artiljerijske paljbe ispred Palate Srbija, prilikom dočeka turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana u momentu izvodjenja državne himne, nešto što nije u skladu sa dosadašnjom praksom i predvidjenim protokolima.

„Ali protokol je kod nas odavno zaboravljena tema. Jer ljudi koji su ušli u državni sistem sa ulice i iz kafića se ne nerviraju mnogo oko tih pravila. Postoje predvidjeni postupci i pravila zbog kojih se nešto radi a današnja, gotovo filmska scena sa himnom i počasnom artiljerijskom paljbom nije nešto što je do sada bila praksa kod nas“, rekao je Radić agenciji Beta.

Radić je rekao da „ništa nije tabu“ i da nije neophodno da se uvek „slepo držimo običaja“, ali da zanemarivanje protokola nije dobro, iako je to već vidjeno u više navrata.

„Na nekim prikazima vojske pokušavali su da uvedu arapski strojevi korak, pa je to izgledalo karikaturalno. I to samo zato što je neki pojedinac, koji se greškom našao u državnom sistemu, to video negde u arapskom svetu pa mu je bilo simpatično“, rekao je on.

Analitičar je rekao da je bilo mnogo situacija u kojima su predstavnici vlasti bili neprimereno odeveni pred vojskom.

„Videli smo da se postavi crveni tepih, da komandant Garde, koji je i adjutant predsednika, predaje raport a da se zvaničnik pojavi u farmerkama ili u obući koja je neprimerena. Bilo je i situacija u kojima su naši političari na sastanke sa predstavnicima stranih zemalja dolazili bez odela ili kravate. Ali kod nas je uobičajeno da se protokoli menjaju“, rekao je on.

(Beta)

