Radić: Protest u Kragujevcu ne treba da sklizne u nešto neozbiljno

Jedan od osnivača opozicione Šumadijske regije u Kragujevcu i istaknuti učesnik protesta 90-tih, Borivoje Radić rekao je da protesti gradjana koji su nezadovoljni vlašću Aleksandra Vučića treba da se nastave u Kragujevcu bez obzira na polemike o „podobnosti organizatora“ prvog protesta prošle subote.

Radić je agenciji Beta rekao da se na društvenim mrežama sada postavlja pitanje ko je bio organizator protesta iako je, navodi, jasno da je masovno gradjane Kragujevca na protest izveo Vučić jer su nezadovoljni njegovom vlašću.

„Iako je došlo do zabune na društvenim mrežama u vezi sa tim ko je prvi pozvao gradjane na protest smatram da je bitnije od toga da su ljudi masovno izašli na ulice da izraze svoje nezadovoljstvo“, rekao je Radić.

On je naveo da uprkos polemikama u vezi sa organizacijom protest u Kragujevcu treba da se nastavi i naredne subote kako je i najavljeno.

„Naravno važno je da se gradjani aktivno uključe i da se izbegnu eventualno neke gluposti, kao što su priče o tome da će se javno spaljivati neke navodno nenarodne novine, i da se ne sklizne u nešto neozbiljno“, kaže Radić.

On misli da protest koji je uspeo prošle subote uz odziv velikog broja ljudi treba da se „overi“ i naredne subote i da se ne dozvoli da propadne zbog nekakvih poluinformacija.

Protest u Kragujevcu prošle subote je bio organizovan pozivom preko društvenih mreža i nije bio zvanično prijavljen.

Na čelu protestne kolone je bio nekadašnji novinar Radio Kragujevca Milan Šerifović koji je u intervjuu za jednu Fejsbuk stranicu potvrdio da je on uputio prvi poziv gradjanima na protest preko društvenih mreža, zajedno sa „svojim drugom Zvonkom“.

Šerifović je bio na čelu protestne kolone i jedini koji se kratko obratio gradjanima na Djačkom trgu i najavio novi protest za subotu 12. januar, uz učešće govornika koje nije imenovao.

Na društvenim mrežama se poslednjih dana otvorilo pitanje ko je organizovao protest u Kragujevcu kao i tema „podobnosti organizatora“.

Šerifović se na Fejsbuk profilu obratio Sergeju Trifunoviću, navodeći da ga on sada „tako grubo napada“ samo na osnovu „najordinarnijeg ‘rekla-kazala’ i nečije patološke, rasističke mržnje“.

„Nisu smestili meni, moji Kragujevčani me jako dobro poznaju, i veruju mi, smestili su vama, da ugruvaju vas, a samim tim i vašeg brata, od koga sada zentuje ovo… što zovemo – vlast! Čudi me da ste to progutali, kao sve one ribe, koje lovim ceo svoj život. Ja sam stariji čovek, tačno u godinama kad se neki ljudi prozliju. Srećom ja nisam takav. Neki baksuz bi vas zbog javno izgovorene, teške uvrede tužio. Slomili biste se, a to nikad ne bi dokazali, jer je, apsolutna neistina, i… izgubili!“ navodi Šerifović.

On kaže da se na njegov prvi poziv odazvalo oko 2.000 – 2.500 Kragujevčana.

„Na sledećem protestu, moj Odbor i ja, trudićemo se ih bude još više i više“, naveo je Šerifović.

On je objasnio da su on i njegov drug Zvonko to uradili zato što su već izgubili nadu da će se grad ikada probuditi, zato što je Kragujevac važan grad u Srbiji, i zato što ima gradova koji će za njim krenuti u proteste.

„Ko to mene voli tako malo, iako sam ovde rodjen? To su oni, koji na ovom svetu nikad nisu, i neće voleti Rome! Pogotovo uspešne!? Molim…? Niste znali da sam Rom? Ništa, ništa… izvinite! „, napisao je Šerifović u obraćanju Sergeju Trifunoviću.

Novinar iz Kragujevca Miroslav Miletić je povodom najava da će se spaljivati nekoliko primeraka jednog lista na Fejsbuku postavio pitanje organizatorima da li je slika spaljivanja lista, za koji oni misle da je nenarodni, slika koja treba da ode iz Kragujevca.

Uprkos polemikama gradjani na društvenim mrežama podržavaju nove proteste.

„Koliko mudar treba biti u ovoj gluposti Sergej, Šerif i ostali. Je l’ shvatate, magarčine, da je narod, ej narod, uzeo stvar u svoje ruke, mislim definitivno, da samo jedna sveobuhvatna promena sistema, uz teške intelektualne žrtve, može da dovede do boljitka , ne trebaju nam vodje!“, stoji u jednom od komentara na aktuelne polemike oko „kredibiliteta“ organizatora protesta u Kragujevcu.

