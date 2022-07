Radikali u znak podrške Rusiji u Novom Sadu razvili transparent protiv EU

Članovi Gradskog odbora Srpske radikalne stranke u Novom Sadu razvili su danas na Varadinskom mostu transparent na kojem na engleskom jeziku piše „Evropska unijo idi kući, Srbija Rusija, to je naša unija“ (EU go home, Serbia Russia that is our union) u znak protesta zbog organizacije festivala „Egzit“.

Kako je saopšteno iz te stranke, predsednik Gradskog odbora SRS Djuradj Jakšić rekao je da se ta stranka oduvek protivila održavanju „Egzita“ na Petrovaradinskoj tvrdjavi zato što je, kako je ocenio „u pitanju politička i izrazito antisrpska manifestacija“.

Dodao je da gradjani Novog Sada sa festivala „Egzit“ uvek mogu da čuju samo antisrpske poruke, kao što je „minut ćutanja zbog nekakvog izmišljenog genocida u Srebrenici“.

„Za ovu godinu je najavljen i nastup ukrajinske neonacističke grupe ‘Kaluš’ koja je, uz stalne nacističke pozdrave i parole, na turneji na kojoj prikuplja novac kojim se finansira ukrajinska vojska, kao i paravojne neonacističke organizacije koje već godinama terorišu ruski narod u Donbasu. Skandalozno je što se iz budžeta finansiraju ovakve vrste dogadjaja“, ocenio je Jakšić.

(Beta)

