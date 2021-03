Radosavljević: Nerealno je da Vučić napravi značajnije ustupke opoziciji u dijalogu

Politikolog Duško Radosavljević izjavio je danas da je „nerealno da će Vučićev režim napraviti neke značajnije ustupke“ u najavljenom dijalogu opozicije i vlasti oko izbornih uslova.

On je u razgovoru za portal Al Džazira rekao da „nije u prirodi Vučićeve vlasti“ da pravi ustupke, jer to za naprednjake znači „znak slabosti i uzmicanje pred protivnicima“.

„Vučićev režim ne može opstati bez medijskih i svih drugih manipulacija. Naravno, i sama forma dijaloga će biti upitna, zbog toga što su režimske partije u politički život unele toliko laži, podmetanja, afera, straha i mržnje da je teško poverovati da tu nešto smisleno može da se dogovori“, rekao je Radosavljević.

Za njega to neće biti iskren dijalog, već „fingiranje dijaloga“, „slično miloševićevskim izvedbama dijaloga o Kosovu, sa učesnicima koji nikoga ne predstavljaju, nemaju politički kapacitet, niti legitimitet“.

Direktor beogradskog Instituta za evropske poslove Naim Leo-Beširi takodje smatra da Vučić tokom dijaloga neće napraviti nijedan značajan ustupak, jer „nema nikakav podsticaj da podržava opoziciju, niti da im išta daruje, slobodnu medijsku scenu, da manje zloupotrebljava izborni proces, da odustane od funkcionerske kampanje…“

On je u razgovoru za portal Al Džazira rekao da za svoj prostor u medijima, za bolje izborne uslove i za dijalog – opozicija tek treba da se izbori.

„To zahteva organizovanost, finansije, podršku gradjana i istrajnost. Do sada smo bili samo svedoci sezonskih protesta, koji vode razočaranju glasača, apstinenciji i apatiji. Opozicija mora da pokaže da bi bila bolja od vlasti. Nažalost, do sada to nije pokazala, kao ni nove ideje“, rekao je Beširi.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.