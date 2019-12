Radulović (DJB): Opozicija mora da istraje u pritisku bojkotom

Predsednik Pokreta Dosta je bilo (DJB) Saša Radulović ocenio je da opozicija mora da istraje u pritisku bojkotom, koji treba da omogući održavanje fer i poštenih izbora.

„Da bi bojkot uspeo, izlaznost treba da bude ispod 40 odsto. A da bi se to ostvarilo, bojkot moraju izneti Savez za Srbiju, Pokret slobodnih gradjana i DJB“, rekao je Radulović u Novom Sadu u razgovoru članova Predsedništva tog pokreta sa simpatizerima.

On je ocenio da je teže pobediti na izborima nego posle toga uspostaviti sistem.

„Vlast ima neograničenu podršku EU koja se ovde predstavlja kao nezavisni arbitar sa strane koji svaki put kaže da Srbija ide u dobrom pravcu i tako pokrivaju javašluk, pljačku i izdaju koju vrši Vučić. Za uzvrat, Vučić treba da preda Kosovo i da prihvati migrante u meri i na način koji odredi Nemačka, bez konsultovanja naših gradjana. Zato će mediji i dalje biti pristrasni i zatvoreni, birački spiskovi dvostruki, gradjani zaplašeni i potkupljeni“, naveo je on.

Radulović je ocenio da Nemačka pokušava da kolonizuje Srbiju i da u njoj pronadje jeftinu radnu snagu.

„Vlast u Srbiji, u kontinuitetu od dvadeset godina, pomaže Nemačkoj u ovom naumu, bez obzira na to što se to kosi sa najvažnijim interesima Srbije. Nemačka ulaže napore da Srbija bude baš ovakva kakva je sada, Nemačka ne podržava napore Srbije da postane uredjena zemlja. Sve se to radi ispod fikcije koja se zove EU. Evropska unija nije savez država koji treba da unapredi i dalje razvija zemlje članice, već je propali bankarsko-globalistički projekat koji je krenuo u pogrešnom pravcu“, rekao je on.

Lider DJB je naveo da suverenisti širom sveta jačaju i kao primer naveo Borisa Džonsona koji je pobedio na izborima u Britaniji, jačanje Matea Salvinija u Italiji i naredne izbore u SAD na kojima bi, u slučaju nove pobede aktuelnog predsednika Donalda Trampa, bila nastavljena borba suverenističkog koncepta protiv globalista.

„Tramp je veliki zagovornik ideje suverenizma, što je nedvosmisleno pokazao govorom u UN, koji naši mediji nisu preneli. Mi ne smemo prespavati ovaj talas promena, kao što smo prespavali pad Berlinskog zida. Moramo se otrgnuti iz kandži globalizma koje nas polako, ali sigurno dave, sve jače i jače iz godine u godinu. Ako to ne uradimo, Srbija koju znamo će nestati. To možemo da učinimo jedino ako promenimo sistem, jer na delu imamo samo smenu stranaka koje vladaju, ali se sistemski ništa ne menja“, rekao je on.

(Beta)