Radulović (DJB): PSG srušio bojkot opozicije, nagovorio ih Djilas

Lider Pokreta „Dosta je bilo“ (DJB) Saša Radulović ocenio je da je Pokret slobodnih gradjana (PSG) srušio bojkot odlukom da izadje na izbore, oko kojeg se opozicija ranije dogovorila, i dodao da je to učinjeno na nagovor lidera Stranke slobode i pravde Dragana Djilasa.

Na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije, Radulović je rekao da je bojkot imao za cilj da se dodje do fer i poštenih uslova za izbore ali da je odlukom PSG srušen bojkot i da on sada gubi smisao.

„Što se tiče Sergeja Trifunovića, njega je Djilas nagovorio da izadje, i sve što radi, on radi u dogovoru sa njim. To je neki dupli pas izmedju njih dvojice, sa ciljevima koje samo oni znaju. Posle ovoga nikakav dogovor sa njima nije moguć. Sve što su se dogovorili, oni su prekršili i ne mogu da stanu ni iza najvažnijih stvari, a to je borba protiv kršenja ustavnog poretka“, rekao je on.

Radulović je rekao da će DJB u subotu imati sednicu Glavnog odbora, na kojoj će se odrediti prema svim dogadjajima vezanim za izbore.

„Ali ono što imam da kažem za ‘kolege’ sve zajedno: ‘Sram vas bilo! Ovo je takvo poigravanje sa gradjanima i izrugivanje da pristojnom čoveku samo ostaje da kaže ‘sram vas bilo'“, rekao je Radulović.

On je rekao da bojkot sam po sebi nije cilj, ali da niko nije spreman da udje u boks meč u kojem su mu vezane i ruke i noge.

(Beta)