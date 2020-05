Radulović: Mi smo suverenisti, mora doći do promene vlasti ali ne na ulici

Lider Pokreta Dosta je bilo (DJB) Saša Radulović izjavio je da taj pokret predstavlja suvereniste u Srbiji i da će učestvovati na izborima 21. juna, „koji nisu izbori jer nisu ni fer ni pošteni“ zato što u Srbiji mora doći do promene vlasti, i to ne tako što će se na ulici rušiti vlast.

Radulović je na konferenciji za novinare u Narodnoj skupštini rekao da se DJB bori za „suverenu Srbiju slobodnih i dostojanstvenih ljudi, za vladavina prava, da zakon i Ustav važe za sve gradjane, i za zemlju iz kojih ne beže deca već u kojoj se lepo i rado živi“.

„Uprkos tome što su namešteni izbori moramo se izboriti za suverenu Srbiju. Ovo je maraton, nije sprint, valja nam istrajati u toj borbi“, kazao je Radulović i dodao da DJB „ne pripada ni bivšoj ni sadašnjoj vlasti i da nije izdanak nijedne sluzbe bezbednosti“.

On je rekao da se DJB zalaže za borbu protiv globalizma koji je oličen izmedju ostalog i u Evropskoj uniji navodeći da je EU „birokratska tvorevina koja postoji u tri grada u Evropi: Briselu, Strazburu i Frankfurtu, gde je sediste Evropske centralne banke koja kontrolise sve tokove novca“.

„EU neće preživeti ovaj mandat EU parlamenta. EU nije Evropa, to je globalistički projekat koji porobljava narode Evrope u skladu sa agencijom globalizma. Ne verujemo u EU koja radi u interesu banaka i velikih korporativnih korporacija“, rekao je Radulović.

Radulović je rekao da je DJB clanica evropske grupacije suverenističkih stranaka koje se bore za Evropu suverenih drzava, a protiv EU.

Prema njegovim rečima sadašnja vlast, kao i bivša vlast i bivše Vlade, „koji su i jedni i drugi pljačkali Srbiju“, izmedu globalizma i suverenizma gurnuli su Srbiju na pogrešnu stranu istorije na kojoj nikada nije bila, „ka globalizmu Nemačke, EU i Kine a protiv zemalja koje se bore protiv globalizma kao što su SAD i Velika Britanija“.

Radulović je naveo da se protiv globalizma bori i Rusija.

Na pitanje novinara da prokomentariše odluku Ustavnog suda da je vanredno stanje u Srbiji proglašeno u skladu sa Ustavom, što DJB tvrdi da nije, Radulović je rekao da je ovaj pokret podneo krivične prijave protiv predsednika Srbije, protiv predsednice Narodne skupštine, kao i predsednice Vlade Srbije, protiv republičkog javnog tužioca i predsednika Ustavnog suda.

On je rekao da nije imao velika očekivanja oko ishoda ovih prijava ali da DJB želi da „ostavi trag u svim zvaničnim institucijama sistema“ o vremenu u kome živimo.

„I pošto ničija nije gorela do zore, doćiće do promene ove vlasti i svi će morati da odgovaraju. Ustav je prevelika stvar da bi se to samo zaboravilo“, kazao je Radulović.

(Beta)

