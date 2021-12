Rama: Potpisivanjem sporazuma iz poljoprivrede uklonjene barijere izmedju tri zemlje

Predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije potpisali su danas u Tirani četiri sporazuma u oblasti poljoprivrede koji će u potpunosti promeniti prirodu interakcije izmedju tri zemlje, izjavio je albanski premijer Edi Rama.

Na poslovnom forumu o poljoprivredi, na samitu inicijative Otvoreni Balkan, Rama je rekao da su potpisivanjem četiri „veoma važna“ sporazuma iz poljoprivrede „faktički uklonjene barijere koje su otežavale život ljudima“ u tom sektoru, kad je reč o prelasku granica.

„Siguran sam da će danas biti srećan značajan broj ljudi i kompanija koje iz Albanije izvoze robu u Srbiju i Severnu Makedoniju ili uvoze robu iz tih zemalja, jer je to sada otvoren put. To je od sada aktivnost bez granica. To je veliko dostignuće“, kazao je Rama.

Dodao je da će sporazumi imati momentalan uticaj na živote ljudi.

Ranije je najavljeno da će Srbija, Albanija i Severna Makedonija, članice inicijative Otvoreni Balkan, danas potpisati više sporazuma, medju kojima su sporazumi o saradnji u veterinarskoj i fitosanitarnoj oblasti, i u oblastima bezbednosti hrane i hrane za životinje na Zapadnom Balkanu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je poljoprivreda jedna od najvažnijih oblasti na kojoj će zajedno raditi države članice inicijative Otvoreni Balkan.

„Ne radi se samo o slobodnom protoku hrane, sirovina, voća i povrća, takodje se radi i o saradnji u oblasti veštačke inteligencije, robotike, IT sektora i svemu što može da pomogne razvoju poljoprivrede u budućnosti“, rekao je predsednik Srbije.

Naveo je da Srbija u oblasti poljoprivrede ima robnu razmenu sa Albanijom u vrednosti od oko 70 miliona evra, a sa Severnom Makedonijom oko 260 miliona evra.

„To su i dalje mali brojevi i verujem da ćemo uskoro dostići jednu milijardu ako uradimo sve što je potrebno na pravi način“, rekao je Vučić.

Dodao je da se radi na postavljanju uslova za prevoz hrane kojoj nije potrebno hladjenje tokom transporta, te da postoji beskonačan potencijal za dalju saradnju.

„Moramo da spajamo ljude, da shvate ideju umrežavanja naših zemalja i ljudi što će doneti najbolje rezultate“, naveo je Vučić.

(Beta)

